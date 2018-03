Linde sale en defensa del Gobierno al apuntar que la vivienda en propiedad mejora la renta de las pensiones

En plena movilización social de los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones tras la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde , ha salido en defensa de la reforma de la jubilación que realizó el Ejecutivo en 2013 con la justificación del "peso tan grande del ahorro materializado en casas en propiedad es un argumento que hay que tener en cuenta y que no se suele mencionar en el análisis de las pensiones".

El gobernador, que pronunció una conferencia seguida de un coloquio con empresarios y directivos, organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y patrocinada por CaixaBank, incidió en que cuando se compara el nivel de las pensiones en España en comparación con otros países se suele olvidar que el porcentaje de jubilados con casa propia es el más alto de la Unión Europea, veinte puntos por encima de Alemania, según informa EFE.

"Esto tiene un efecto sobre la pensión real de jubilación muy importante", ha insistido, porque "no es igual pagar un alquiler de 500 euros al mes que pagar un gasto de comunidad de 100 euros". Según Linde la "renta en especie" que supone la propiedad de su vivienda para un alto porcentaje de jubilados, que no llegó a precisar, significa que el ahorro en los últimos treinta o cuarenta años no se ha destinado tanto a planes de pensiones o fondos de inversión como a hipotecas, una tendencia que, según Linde , se mantendrá en el futuro.

Linde ha defendido la reforma de las pensiones de Rajoy tras señalar que en los últimos años se han tomado medidas para que "sea más sostenible", pero ha añadido que hay margen para dar más pasos y consideró razonable separar las pensiones contributivas de las no contributivas y que estas se financien con impuestos.

El Gobernador del Banco de España ha respaldado la receta que ha propuesto Mariano Rajoy para mejorar las pensiones a corto plazo: "no hay mejor política frente al efecto del envejecimiento poblacional en el sistema de pensiones que el estímulo del empleo y la mejora de la productividad de todo el sistema".