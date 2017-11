Una filtración masiva amenaza con superar el escándalo de los "Papeles de Panamá"

Una nueva filtración masiva de documentos, similar a la que en abril de 2016 alteró el panorama internacional con los denominados "Papeles de Panamá", significó hoy un nuevo escándalo, con la divulgación simultánea en varios medios de la investigación periodística bautizada como "Los Papeles del Paraíso".

Ciento veintisiete líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales, incluidos músicos y deportistas, y empresas multinacionales figuran en esa lista difundida hoy por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), integrado por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación.

Según dicha información, que en España se dio a conocer en los dos medios que integran el ICIJ, La Sexta y El Confidencial, los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.

Entre los 13 millones de documentos de "territorios opacos" (Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu), aparecen implicados nombres como los de las reinas Isabel II de Inglaterra o Noor de Jordania.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; los ministros de Finanzas y Agricultura de Brasil, Henrique de Campos Meirelles y Blairo Borges Maggi, respectivamente; el excanciller alemán Gerhard Schröder; o Stephen Bronfman, amigo y recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también se hallan entre los investigados.

Sin duda, uno de los aspectos más destacados por los medios implicados en el proyecto global ha sido la inclusión en "Los Papeles del Paraíso" de dos hombres de confianza en el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en ambos casos por relaciones económicas con Rusia: el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el yerno y asesor del mandatario, Jared Kushner.

Según publica El Confidencial, Ross "es accionista destacado de Navigator Holdings, una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados por el Departamento del Tesoro", mientras que Kushner "recibió en 2015 una inversión de 850.000 dólares" de un magnate ruso.

Además en la lista, que abarca documentos de un período de 66 años (1950-2016), también aparecen los nombres de los secretarios de Comercio y de Estado de Estados Unidos, Wilbur Ross y Rex Tillerson, respectivamente.

Según los datos difundidos por el ICIJ, la reina de Inglaterra dispone de un "ingreso privado que proviene principalmente" de Lancaster, "ducado que invirtió 7,5 millones de dólares en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund LP en 2005".

El ducado de Lancaster recibió en 2008 alrededor de 360.000 dólares de dicha inversión, un fondo que fue a parar a una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles, a compañías farmacéuticas y alta tecnología, siempre según la información divulgada hoy.

En el caso de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano aparece como "director de dos sociedades offshore (extraterritorial) afincadas en Barbados, un refugio fiscal en el Caribe" en 2000, cuando era ministro de Hacienda del entonces gobernante Andrés Pastrana (1998-2002).

También figuran en la lista revelada hoy la cantante estadounidense Madonna, accionista, según los datos divulgados, de una "compañía de suministros médicos en Bermudas" registrada en 1997 y disuelta en 2013, y el líder de la banda irlandesa U2, Bono, como accionista de una sociedad registrada en Malta (2006-2014), propietaria de un centro comercial en Lituania.

Según los medios de comunicación que han colaborado en la investigación, esta supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia "aún más importante que los Papeles de Panamá", que se revelaron en abril de 2016.

En ella han participado, entre otros, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde.