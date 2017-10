Avant: las ventajas de la Alta Velocidad para trayectos de media distancia

Cuando hace 25 años llegó a España la Alta Velocidad, unos meses después de la inauguración del famoso AVE Madrid-Sevilla, Renfe estrenó (concretamente el 18 de octubre de 1992) un nuevo concepto de tren para media distancia que optimizaba el uso de esa nueva infraestructura de Alta Velocidad. Fue en la media distancia, entre Madrid y Puertollano con parada en Ciudad Real. En aquel entonces se le llamaba ‘Lanzadera’, pero con los años y la consolidación de dicho servicio, acabó por conocerse como Avant, la Alta Velocidad destinada a la Media Distancia. Actualmente, cubre trayectos como el de Madrid-Toledo, Madrid-Segovia-Valladolid, Orense-Santiago-La Coruña, Figueres-Barcelona, Lérida_Barcelona o Sevilla-Córdoba-Málaga.

A lo largo de este cuarto de siglo, Avant se ha posicionado como referente de desplazamientos cortos y sinónimo de comodidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad. Algunos datos abalan la creciente confianza que los usuarios han depositado en estos servicios ferroviarios. El pasado año fueron 7,4 millones los viajeros que utilizaron estos servicios de Alta Velocidad Media Distancia. Durante el primer semestre de 2017, los servicios Avant acumularon más de 3,9 millones de viajeros, un 6,7% más que en el mismo periodo de 2016.

La notable demanda de viajeros en la media distancia ha comportado, según estudios comparativos, una mejora en la sostenibilidad de la movilidad, reduciendo la contaminación, la congestión en las salidas de las grandes ciudades, autovías y autopistas adyacentes, así como una disminución en la tasa de accidentes que podrían haberse producido en carretera.

Servicios satisfactorios

Según la última encuesta de calidad del pasado 2015, los clientes dan un notable alto a los servicios de Avant. De hecho, el 90% de los usuarios dice estar “muy” o “bastante” satisfecho. Entre los atributos más valorados se encuentran la puntualidad y la duración del viaje.

El perfil del viajero de los servicios Avant sería el de una mujer, de más de 35 años, asalariada y con estudios universitarios. Según los hábitos de viaje, el 54,7% son viajeros “muy frecuentes”, es decir, que utilizan el servicio Avant mínimo una vez a la semana. Además, el 60% de los viajeros lo utilizan los días laborables y el motivo principal del viaje es el de acudir a su lugar de trabajo. Es por esta razón que los trenes ofrecen todas las comodidades para poder trabajar desde sus asientos aprovechando al máximo el tiempo del trayecto y ayudando a mejorar la conciliación entre trabajo y vida familiar.

Si bien el tipo de billete más utilizado es el de Ida/Vuelta, el 28,1 %, los viajeros utilizan los abonos (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante) mediante los cuales se puede contratar un número de viajes entre 30, 35, 40, 45 ó 50, de forma indistinta entre dos estaciones concretas en todos los servicios Avant.

Los usuarios, asimismo, pueden acogerse al programa de fidelización ‘+Renfe’, acumulando puntos con sus viajes, que después podrán canjear por un amplio abanico de productos y servicios de Renfe y de las empresas colaboradoras del programa, como billetes, alquiler de coches, hoteles, espectáculos...

Todos los viajes en el móvil

Gracias a las nuevas aplicaciones para dispositivos móviles como Renfe Ticket, los clientes de Avant tienen la ventaja de comprar sus billetes de manera rápida, cómoda y desde cualquier lugar en el que se encuentren. Para ellos solo hace falta registrarse en la Compra de Billetes de Renfe.com.

Con la sencilla operación, el usuario se beneficia de otras ventajas importantes como las de consultar todos los horarios, la puntualidad de los trenes, información general y de interés de la compañía, cambio de hora, anulaciones, detalles del viaje, recordatorio en la agenda o consulta de todo tipo de ofertas y promociones; además de la ya mencionada compra de billetes que no requiere copia de papel.

Por último, las carteras virtuales Wallet y Pass Wallet permiten organizar en los dispositivos móviles los billetes, los cupones, las ofertas y tarjetas de Fidelización, entre otros muchos servicios que Renfe pone a disposición del viajero a través de Avant. Y es que la Media Distancia viaja a toda velocidad con los nuevos tiempos.