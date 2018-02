CCOO y UGT llaman a movilizarse en Badajoz en defensa de las pensiones

Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar este jueves en una concentración en Badajoz ante la sede de la Delegación del Gobierno por un trabajo y pensiones dignas, cuya revalorización sea en consonancia con el IPC, y en defensa del sistema público de pensiones.



La concentración en Badajoz, a partir de las 11:00 horas, forma parte de las movilizaciones que ambos sindicatos han convocado mañana a nivel nacional, según han explicado en rueda de prensa la secretaria regional de CCOO, Encarna Chacón, y la secretaria regional de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT, María José Ladera.



Los dos sindicatos reclaman la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP, que ha conllevado mayor "precariedad" en el trabajo, y unos salarios dignos que permitan bases de cotización suficientes para garantizar unas pensiones públicas dignas.



Unas pensiones a las que no se aplique una subida de tan solo el 0,25 %, como ha establecido el Gobierno central, sino que se revaloricen de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) como se hacía antes, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.



Chacón ha recordado que "la pensión media en España es de 922 euros, en Extremadura de 898 euros y la pensión media de las mujeres en la región de 687 euros", y ha criticado la reforma "unilateral" del PP en 2013 que "precariza a los pensionistas de hoy y del futuro", con lo que es "un problema de toda la ciudadanía".



Según la representante sindical, con la subida del 0,25 % una pensión de 1.000 euros, "en 10 años tendría una pérdida mensual de 197 euros" y a partir de 2019, para los pensionistas que se incorporen al sistema, "la pérdida que se tiene es de un 47 % sobre el último salario".



Ante el fomento del "sistema privado de pensiones" que propugna el PP, CCOO ha realizado una serie de propuestas que supondrían "en torno a unos 70.000 millones de euros de ingresos a las arcas públicas".



La convergencia del sistema general con el sistema de autónomos, la lucha de la economía sumergida, situar el gasto de las pensiones en el 14 % del PIB, la derogación de la reforma laboral y la reactivación del empleo y que éste sea de calidad, son algunas de las medidas que ha mencionado la representante sindical.



Ésta también ha incidido en la necesidad de recuperar el diálogo social, del Pacto de Toledo, para consensuar éstas y otras propuestas que garanticen la sostenibilidad del sistema.

Planes privados

En términos similares, Ladera ha reprochado al presidente Mariano Rajoy que inste a las familias españolas "a pensar en el ahorro para educación y pensiones", lo que evidencia su intención de "cargarse el sistema público en favor de un sistema privado de pensiones" y para lo que, año tras año, está "endeudando a la Seguridad Social".



"No se puede consentir que por segundo año consecutivo los pensionistas pierdan poder adquisitivo", ha dicho Ladera, una cuestión que se va a ver "agravada con el tiempo" pues, según un estudio, "en 20 años esta pérdida podría rondar en torno al 30 %".



Además, ha recalcado que mientras el Gobierno se gasta anualmente "300 millones" en esa revalorización del 0,25 %, "recauda del copago farmacéutico, del bolsillo de los pensionistas, 1.000 millones".



Ha defendido que en las pensiones no hay un problema de gasto sino de ingresos, por lo que su sindicato ha presentado una serie de medidas dirigidas a incrementar los ingresos en las arcas de la Seguridad Social, que supondrían "un ahorro de 16.500 millones".



También han intervenido en la rueda de prensa la secretaria regional de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, María José Gallego, quien ha advertido de que se está condenando a los pensionistas a "la pobreza, que no es solo una cuestión económica sino privación de las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana".



Ha explicado que además de la protesta de mañana y los actos de recogida de firmas, habrá otras concentraciones los días 1 y 15 de marzo, cuya localidad aún está por determinar, y no descartan hacer "movilizaciones más contundentes".



Manuel Moreno, de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, ha recordado que una bombona de butano cuesta 15 euros y se ha preguntado cómo un jubilado puede hacer frente ahora en invierno a este gasto, más pagar la luz, el agua y la comida.