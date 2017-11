Investigadores de Italia, Portugal y España, tras las huellas de las manos prehistóricas en Europa

Hipólito Collado Giraldo es jefe de sección de arqueología en la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, de la Junta de Extremadura.

Tiene experiencia en distintos proyectos europeos, de los que la mayor representación es el llamado Handpas (Hand of the Past Project). Programa que se centra en la documentación y difusión de la representación de manos paleolíticas en Europa, y se concibe para atender a diversos objetivos, entre ellos el más destacado poner a disposición de los investigadores (y del público en general) una información documental, gráfica y teórica de calidad mediante una plataforma digital de libre acceso.

Este proyecto se ha realizado bajo los auspicios y financiado por la Unión Europea, que tiene como socios a la Junta de Extremadura, el Instituto Terra y Memoria de Tomar, Portugal, y el CeSMAP , Centro de Estudios y Museo de Arte Prehistórico de Pinerolo, Italia

- ¿Qué significa la noción de Europa para usted?

Para mi Europa es un espacio de convivencia y oportunidades, una realidad que debería hacerse más evidente en nuestra vida cotidiana y que a fecha actual, lamentablemente, seguimos visibilizando como algo lejano a nosotros.

- ¿Qué le gusta de esta construcción y en qué podría mejorar?

Me gusta la idea de comunidad, de espacio sin fronteras donde poder desplazarse libremente. Un espacio en el que se respeta la diversidad que supone cada una de las entidades culturales que lo integran y en el que hemos decidido integrarnos libremente y aceptar unas normas comunes para todos.

No me gusta la Europa a dos velocidades. Europa, como institución y administración para todos los ciudadanos de este espacio común, debe tender de manera prioritaria a reducir las desigualdades sociales y económicas entre todos los países miembros. No corregirlas provoca sentimientos de que existen ciudadanos de primera, que forman parte de una élite que además no quiere perder ese estatus, y ciudadanos de segunda o de tercera, que son incapaces de alcanzar el nivel de los anteriores. Todo ello tiene como consecuencia generar desequilibrios, frustración y deseos de independencia.

- ¿Desde su punto de vista, qué cree que está representando la Unión Europea para España?

Como refería anteriormente, la UE es un espacio de oportunidades a todos los niveles, en el que negociar, en el que competir y donde podemos desarrollarnos y mejorar nuestro nivel de vida. Creo que la UE ha sido fundamental para construir la España del siglo XXI. Gracias a su apoyo hemos conseguido mejorar nuestra economía y modernizar nuestras infraestructuras, aunque lamentablemente, en no pocas ocasiones y especialmente en regiones como Extremadura, estas ayudas no han sido empleadas adecuadamente y hemos generado una "cultura de la subvención" que se limita a recepcionar ayudas, que por otro lado tienen fecha de caducidad, en lugar de promover la modernización, el desarrollo y la competitividad.

- ¿Nos puede contar una experiencia personal que a modo de testimonio sea ejemplo de esta dimensión europea.

Desde hace más de 20 años he formado y estoy formando parte de proyectos de investigación internacionales en el ámbito de mi especialidad, el arte rupestre prehistórico, donde participamos de manera conjunta investigadores de diversos países e instituciones europeas y de otros continentes. Es en el marco de estos proyectos donde eres realmente consciente de la importancia de la cooperación y lo mucho que enriquece a nivel personal, cultural y profesional la diversidad, el contacto, la convivencia y el trabajo común con colegas de diferentes partes del mundo.

Tráiler del proyecto: