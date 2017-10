La Junta no creará ningún impuesto nuevo, desmiente a Podemos

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha aclarado que la Junta de Extremadura "no ha puesto encima de la mesa ninguna nueva figura tributaria", aunque sí ha planteado que está dispuesta a estudiar cualquier propuesta que se les realice y también a mejorar las que ha hecho el Gobierno regional dentro de la negociación de los Presupuestos 2018 y la modificación de impuestos para reducir el importe del de sucesiones (herencias).



La titular de Hacienda de la Junta ha rechazado que haya planteado en la negociación un nuevo tributo medioambiental, como asegura Podemos, pero ha recordado la teoría que sostiene la Unión Europea y que considera que en España la tributación en este ámbito no está suficientemente explorada.



"Pero de eso a que pongamos encima de la mesa un nuevo tributo, va una gran diferencia", desmiente la consejera, en declaraciones tras haberse reunido el lunes con Ciudadanos dentro de esas conversaciones.



El Gobierno regional ha llevado a la mesa de negociación un análisis de la tributación en España con “datos reales y contrastados", además de un estudio comparado de lo que hay en las autonomías.



Igualmente se ha puesto encima de la mesa la "lnecesidad de mejorar nuestro sistema, tanto con medidas organizativas como con medidas normativas en aquello que tenemos competencia".



La consejera ha recordado que Extremadura es la comunidad autónoma que hace mayor esfuerzo fiscal con arreglo a su renta, y se ha mostrado a favor de "acercarse a la media española" en aquellos tributos en los que la región esté por encima, con la bajada del IRPF en el primer tramo autonómico y la modificación del impuesto de Sucesiones, un planteamiento que ya se ha trasladado al Ministerio de Hacienda por lealtad institucional.

Herencias

El tributo de Sucesiones no se puede bonificar al 99,9%, como plantean el PP y C's, eso supone un “fraude de ley”, pero están abiertas todas las hipótesis, con diferentes modelos de techo o de tope en mayores bonificaciones.

"El Gobierno sabe cómo hacerlo, pero como necesitamos consenso, creo que es bueno también que la oposición diga también cual es su modelo", ha precisado, tras insistir en que la Junta aboga por una gestión más eficiente y más ágil de los tributos, con mejoras organizativas que deben ir acompañadas de dotación presupuestaria.



Blanco-Morales anuncia que la presentación del proyecto de presupuestos autonómicos 2018 se ve retrasada por la paralización de las cuentas generales del Estado y por la negociación de esa reforma tributaria en la Comunidad.



Por ello, tras considerar inviable la presentación de los presupuestos antes del día 17, como establece la ley, aclara que se presentarán unos nuevos y no se prorrogarán los actuales en principio, aunque no ha podido dar una fecha al respecto.



La diputada de Ciudadanos Victoria Domínguez ha advertido que la bajada del tramo autonómico del IRPF o las modificaciones en el impuesto de Sucesiones no pueden llevar aparejada una subida de otros impuestos.



Su grupo no apoyará ningún nuevo tributo o la subida de los ya establecidos. “Los extremeños, las empresas, los autónomos y los particulares han sido los grandes sufridores de la crisis y somos de la opinión de que el dinero en estos momentos está mejor en el bolsillo de los consumidores, pues eso también dinamiza la economía y el consumo".