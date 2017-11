El Presupuesto Ayuntamiento de Cáceres sube un 9,98%, hasta los 69,1 millones

El presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres alcanzará en 2018 un total de 69.188.284 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,98 por ciento con respecto a este año.



La alcaldesa, Elena Nevado, ha facilitado estos datos al presentar el anteproyecto de presupuesto municipal y ha destacado la "fluidez" con C's para aprobar las cuentas en el último pleno del año.

Las cuentas incluyen la cofinanciación de los proyectos de desarrollo urbano sostenible (DUSI), Red.es (de patrimonio inteligente) y la rehabilitación de la muralla de Cáceres, todo ello, para "favorecer la movilidad, ser un revulsivo para el turismo y apostar por la conservación de nuestra mayor joya: el patrimonio".



Entre las inversiones se encuentran la rehabilitación de la muralla, la ampliación del Parque del Príncipe, las escaleras mecánicas de la calle Alzapiernas y la peatonalización de un tramo de la calle Viena.

Capítulo de ingresos

En este sentido, en el capítulo de ingresos, la mayor cuantía está en los impuestos directos con una partida que asciende a 32,8 millones de euros, lo que supone 1,6 millones de euros menos que en 2017, debido a la bajada de impuestos negociada con C's, y que afectará en 2018 al IBI (1 millón) y a la tasa de aperturas de negocios (600.000 euros).



Pese a esta reducción de impuestos que mermará las arcas municipales, el borrador incluye en los ingresos 4,7 millones de euros en el capítulo de Transferencias de Capital, que corresponden a la financiación de fondos europeos (FEDER) para el desarrollo del DUSI. Además, se incorpora el anticipo del canon que debe pagar la concesionaria del agua, según se fijaba en el contrato (2,2 millones de euros).

Fondos DUSI

En cuanto al DUSI, la alcaldesa también ha destacado el componente social de las cuentas de 2018, puesto que incluye una partida (200.000 euros) para rehabilitación de viviendas de titularidad pública "ante la nula política de la Junta de Extremadura en esta materia".



También se incluye un programa piloto de "monitorización" de personas mayores con una partida de 250.000 euros y se mantienen las ayudas económicas de primera necesidad (dentro del denominado Plan de Rescate Ciudadano) "para que las personas más necesitadas tengan el respaldo del Ayuntamiento".



Nevado ha puntualizado que el borrador también mantiene las ayudas a la cooperación, ayudas para celíacos, autónomos, dinamización del comercio local y la cultura, en este último apartado con un incremento del 21%.

Impugnación de PSOE

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres impugnará el presupuesto de 2018 por la "opacidad a la hora de tramitarlo, así como por la ausencia de un proceso participativo, que pone de manifiesto que el PP no cree en la participación como elemento fundamental en la vida municipal".



El portavoz municipal, Luis Salaya, considera "inaceptable que se inicie un proceso participativo sin haber publicado el anteproyecto de presupuestos y el estado de gasto". Para Salaya, "resulta contradictorio que el PP intente dar lecciones a otros grupos políticos sobre en qué plazos deben presentar sus propuestas" y pida que lo hagan "antes de conocer la información básica", mientras, ni siquiera son capaces de cumplir con los plazos y procedimientos mínimos para la elaboración del presupuesto".



"No se trata de agilizar, como quiere hacernos creer el Gobierno local; la realidad es que se niega a los vecinos y a los grupos políticos una información a la que tienen derecho, y que es fundamental para poder realizar sus propuestas".



Para los socialistas el hecho de que los vecinos tengan que hacer sus propuestas sin esa documentación, "demuestra una vez más que el PP no cree en absoluto en los presupuestos participativos. El PP ni cree en la participación ni la respeta".



Además, con todo ello, "el PP demuestra la improvisación con la que se está desarrollando la elaboración de presupuestos", además de actuar con "con opacidad e improvisación".