Ante el impuesto al sol de Rajoy “no podíamos estar quietos, España va en sentido contrario al resto del mundo”

El mes pasado la Junta de Extremadura aprobó un nuevo decreto regulador de las ayudas autonómicas a las pequeñas instalaciones de energía renovable, y una orden convocándolas con aumento del presupuesto, en la idea de popularizar en domicilios particulares, comunidades de vecinos, pequeñas empresas y ayuntamientos el uso de placas solares para abastecerse de electricidad, sin miedo al impuesto al sol creado por Rajoy y que supone un gasto adicional por engancharse a la red eléctrica cuando se necesite.

El plazo de solicitudes es de cuatro meses, el presupuesto de 4,388 millones de euros, y la subvención autonómica puede cubrir hasta el 45% del coste. Se trata de que la ciudadanía pierda el miedo a estas inversiones e instalaciones.

En esta entrevista el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, se refiere a ese asunto, así como a los resultados y expectativas turísticas, o las medidas de fomento económico que se pueden incluir en los Presupuestos de Extremadura 2017 que está previsto se aprueben a finales de mes.

-L as renovables andan atascadas en España

-Hay que diferenciar las grandes plantas que producen electricidad para vender al sistema eléctrico, de las pequeñas instalaciones para consumirla el titular de la misma. Llevamos cinco años de parálisis total en España en las dos variantes. Las primeras, las de vender, normalmente son muy grandes para que salgan rentables, si son pequeñas le es más difícil competir en el sistema, pero en autoconsumo por pequeño que sea al consumidor le sale rentable.

El Gobierno Rajoy tiene paralizadas ambas. En las grandes parece que se ha abierto una ventana de esperanza, ha anunciado y repartido unos borradores de real decreto y orden para abrir una subasta de instalación de generación de electricidad renovable; se habla de 3.000 megavatios y es un buen sistema siempre que se trate igual a todas las tecnologías porque la que tiene más futuro en Extremadura es la fotovoltaica. Esperemos que los promotores de grandes fotovoltaicas en la región tengan igualdad de condiciones para competir en esa subasta, y así se podría arreglar el tremendo desastre de los últimos cinco años.

En cambio el tratamiento del autoconsumo, pequeñas plantas de pequeño consumidor, frente a la gran empresa que busca beneficios, el Gobierno sigue decidido a mantenerlo. Aquí no se trata de ganar dinero sino de ahorrar costes, y los paneles fotovoltaicos han bajado tanto que una familia o pequeña empresa, que tenga un tejado donde poner placas, produce su luz y es más barato que comprarla. Y eso lo ha impedido el Gobierno popular con el impuesto al sol, que a diferencia de las grandes renovables, parece dispuesto a mantener.

La fotovoltaica ya puede competir con otras tecnologías en España, según expertos

En la Junta hemos dicho que no podemos seguir así, estamos yendo contra el futuro, contra el mundo, el mundo va en un sentido y nosotros al contrario, como el chiste del conductor en dirección prohibida, le llaman y dice que los equivocados son los demás. España dice ‘los demás se equivocan’, y parece que no. Así que en Extremadura de manera excepcional -porque en circunstancia normal el autoconsumo no necesita ni un euro público- hemos querido reaccionar contra el impuesto al sol, romper esta parálisis, y en Madrid ojalá la mayoría paramentaria rompa ese impuesto al sol y no sea necesario que ayudemos al autoconsumo.

- Que además se incluye en el concepto de economía verde; combatir el cambio climático y fomentar áreas prometedoras de actividad económica, empleo y riqueza. ¿Qué respuesta ha recibido de momento ese decreto y orden?

-Hay una expectativa muy positiva de creer todo el mundo que este es el camino, pero tenemos que ser prudentes. En diciembre salió la orden de ayudas, el plazo de solicitudes es cuatro meses y nos ha pillado justo la Navidad, vamos a esperar a que pasen las fiestas y ver si es verdad que esas expectativas se concretan en solicitudes.

Pero tenemos que ser más ambiciosos que agotar el presupuesto. Esto tiene que ser solo el primer grano de arena, hay que conseguir dinamizar que los instaladores salgan a la calle a buscar clientes, presentar ofertas, y genere un movimiento que supere esa barrera del impuesto al sol, ese será el éxito.

Hay que popularizar las renovables, que entren en nuestras casas como han entrado otras cosas

- ¿Tenemos instaladores suficientes si se da el boom?

-Sí, pero tienen que dar el paso de lanzarse a la calle comercialmente y de convencerse de que aquí tienen una vía de negocio muy importante; se trata de una tecnología fácil y dominada por nuestros profesionales.

- Estos días hemos conocido un avance de los resultados turísticos de 2016, que el director general Francisco Martín ha calificado de históricos.

-Son muy buenos, hay muy pocos sectores, yo diría que ahora ninguno, que crezca al ritmo del turismo en los indicadores principales. Con datos a 30 de noviembre el año en número de viajeros hemos superado los 1.600.000, que es un 5% de incremento, y en pernoctaciones mejor todavía, rozando los tres millones y una subida del ocho por ciento. Y nos hemos propuesto una meta intermedia, habrá que seguir creciendo, de que el viajero pernocte dos noches.

- Usted es también responsable de Economía en el Gobierno regional, ¿qué medidas de fomento irían en los Presupuestos 2017?

La economía se fomenta desde el Presupuesto público con una variedad enorme de líneas de actuación. En esta Consejería están las infraestructuras de carreteras, obras hidráulicas (abastecimiento y depuración de aguas residuales), y este año vamos a licitar dos obras importantísimas, la Ronda Sur de Badajoz y la Sureste en Cáceres; eso es fomento de la actividad económica, y en esas dos rondas son 70 millones de euros, una inversión en obra pública que en Extremadura hace muchos años no se conocía por ninguna de las administraciones.

Fomentar la economía es el esfuerzo I+D+I, que en el Presupuesto 2017 avanzará respecto a 2016, una línea para las empresas que supone dinero que se les está llevando para ayudarlas a que cada día innoven más y desarrollen nuevos productos.

Turismo. Un esfuerzo de campañas coordinadas fuera de Extremadura para atraer visitantes también es fomento económico.

Otras líneas son más directas, como las de incentivos autonómicos empresariales, y de incentivos agroindustriales en la Consejería de Medio Ambiente, ayudas a fondo perdido con una gran dotación económica.