El Ayuntamiento de Mérida dice que el presupuesto se prorroga por la reducción de gasto impuesta por el Ministerio

La portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha argumentado que la prórroga del presupuesto municipal es consecuencia de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha impuesto una reducción en el gasto de ocho millones de euros.



Yáñez apunta que no se está gobernando con un presupuesto prorrogado del PP sino prorrogar el presupuesto aprobado por este gobierno municipal en 2016, que está destinado en un cincuenta y cinco por ciento a políticas sociales.



De este modo ha respondido a las afirmaciones del concejal del PP Fernando Molina, del que dice "se empeña en faltar a la verdad en relación a los informes técnicos, diciendo datos contrarios frente a pruebas evidentes como son estos informes".



Ha indicado que el remanente negativo de tesorería que dejó el PP fue de 7,6 millones mientras que el actual es de 8 millones, además de que ocultaron facturas y dejaron impuestos sin consignar, como el canon de saneamiento que ha supuesto seiscientos mil euros para las arcas municipales.



También recuerda que en julio de 2015 la empresa FCC registró facturas atrasadas por un importe de cuatro millones de euros y ello ha supuesto que haya aumentado el periodo medio de pago a proveedores.



Si embargo, señala que no van a penalizar los pagos a las pequeñas empresas que trabajan para el ayuntamiento y por eso se están pagando facturas de proveedores aunque se siga debiendo deuda antigua.



También recuerda que prestaciones sociales como la ayuda de mínimos vitales, las ayudas habitacionales, las de material escolar, el plan de empleo social y servicios como el de intermediación ante los desahucios no existían con el PP.



"Todas estas medidas sociales han sido puestas en marcha por el actual equipo de gobierno y se han tramitado más de mil quinientas rentas básicas, algo que ni soñó el PP", concluye.