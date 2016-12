Monago: hay que fijar claramente la hoja de ruta sobre el ferrocarril

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, considera necesario "establecer claramente" la hoja de ruta que se quiere seguir en las reivindicaciones del Pacto por el Ferrocarril. A su juicio la prioridad debe ser exigir "que se termine ya lo que hay empezado".

Monago piensa que "debe analizarse muy bien qué tren queremos", ya que en materia de mercancías "se ha hablado de electrificar, pero no sé si es con Puertollano o también hasta Madrid".

Dice que si lo que se plantea es electrificar también hasta Madrid "habrá que esperar porque es una obra muy importante desde el punto de vista presupuestario", y por ello insiste en concretar objetivos y el primero debe ser "terminar lo que se empezó, que esta avanzado, negociar con la empresas y terminarlo ya".

"Ahora si queremos decir que las prioridades son todas, hacemos una petición de todas, nos vamos a 2.000 millones de euros de infraestructuras y no las tenemos nunca", ha dicho el presidente del PP extremeño, que ha defendido que el Gobierno de España tiene voluntad en resolver esta cuestión.

Ha insistido en que la postura del PP será la de apostar por el diálogo, la explicación y el acuerdo, pero no por movilización, que cree algunos colectivos hacen en función de quien gobierna. Argumenta que algunos de los tramos del AVE estaban paralizados no porque no hubiera dinero, sino porque se había solicitado un incremento del precio de adjudicación por parte de algunas empresas.

"No es un problema de voluntad del gobierno, sino que habrá que resolver con estas empresas, que nos toman de rehenes a un millón de extremeños", ha dicho Monago, que se ha preguntado por qué no se convocan protestas ante las sedes de esas empresas.