Los investigadores del caso Diana Quer piden autocrítica a la prensa: "Hay titulares que hacen daño de por vida a la familia"

El tratamiento mediático del caso de Diana Quer ha sido polémico desde sus inicios. Diferentes programas de televisión y titulares o crónicas de prensa han sido criticados o puestos en entredicho en los últimos meses. Los investigadores de la Guardia Civil no han querido obviar el tema este lunes en la comparecencia, ante unas quince cámaras de diferentes canales.

"La prensa debería ser crítica con la prensa; y creo que así es", ha respondido el coronel Sánchez Corbí cuando ha sido cuestionado sobre sus críticas a algunos medios de comunicación que ofrecieron información de la desaparición de la joven madrileña. "Yo pondría aencim de la mesa un debate del que hasta se podría escribir una tesis doctoral para el periodista que quiera doctorarse: el tratamiento mediático del caso Diana", ha espetado, tras recordar que las fuerzas de seguridad tienen, "por desgracia, más casos semejantes que atender". "Pero a nivel mediático, queremos rematar aquí", ha añadido.

De hecho, Corbí ya había advertido al inicio de la rueda de prensa que no era "normal" comparecer para ofrecer tantos detalles de una operación, pero lo ha justificado por ser "el caso más mediático" que él había tratado nunca desde que llegó a la Guardia Civil y porque "la mayoría de la información fue poco acertada". "Hubo demasiada información que no se correspondía con la realidad", ha insistido, mientras al contrario, minutos antes, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, daba las "gracias" a los medios por "no difundir datos que podían dificultar la operación".

No es así la opinión del coronel Francisco Javier Jambrina, que ha asegurado que la "grave filtración en prensa" que informó de la vinculación de la agresión de la noche de Navidad con el caso Diana Quer "comprometió" la operación policial y "obligó" a los agentes a "precipitarse".

"Piensen que la víctima tiene familia; ahora que todo pasó, ya es mucho más dfícil verlo", había dicho antes el coronel Corbí, que ha sido muy crítico con el tratamiento mediático y que ha recordado que "hay titulares de prensa que ese día son un titular, la portada de un periódico, pero que a la familia le pueden suponer un daño de por vida".

Así, ha recordado que dicho tratamiento mediático "no está regulado". "Creo en la autorregulación de cada uno en su profesión. Nosotros no vamos a poder regularlo", ha insistido, después de destacar que la Guardia Civil no va a difundir datos que el detenido pudiese facilitar en una conversación informal. "No podemos entrar en detalles porque nosotros sí que tenemos limitaciones", ha dicho.

Además, Corbí ha insistido en dejar claro que muchos de los rumores que se difundieron no tenían sentido, aunque sin citarlos expresamente. "Rápidamente descartamos que alguien de su familia tuviese algo que ver", ha aclarado, para añadir que también se hizo un "profundo" análisis de las redes sociales y mensajes de Diana Que que "no" les dijo "nada" extraordinario. "Había sido un desconocido quien la había abordado", ha rematado, para exaltar de nuevo el comportamiento de la familia de la fallecida con los agentes de la Guardia Civil.

Precisamente, el padre de la fallecida ha emitido este lunes un comunicado en el que apela a la ética profesional para que "la dignidad e intimidad" de su hija "y de toda la familia sea respetada, y evitar que el dolor sea aún mayor".