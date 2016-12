La justicia investigará por homicidio a dos altos cargos de Feijóo por retrasar fármacos contra la hepatitis C

Dos altos cargos de la Xunta serán investigados por un supuesto delito de homicidio por el no suministro de los tratamientos contra la hepatitis C a seis pacientes que fallecieron. Así lo acaba de acordar la Audiencia Provincial de A Coruña, que estima parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la plataforma de afectados. Los dos responsables del Sergas (Servizo Galego de Saúde) pasan a ser imputados (ahora llamados investigados) no solo por prevaricación sino por este otro delito más grave. Se trata del director general de Asistencia Sanitaria del Sergas –y actual gerente del área sanitaria de Vigo–, Félix Rubial, y a Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia

La Audiencia revoca el pronunciamento del juez del pasado septiembre y "acuerda que se tenga por dirigido el procedimiento frente a los denunciados por un delito de homicidio imprudente" y que "se les tome declaración como investigados en relación con los fallecimientos".

El juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, investiga a ambos altos cargos por un supuesto delito de prevaricación, pero la Fiscalía les había atribuido también el de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", tal y como había adelantado eldiario.es. Desde la Xunta, tanto el presidente Núñez Feijóo como Sanidad defendieron que "siempre" se usaron criterios clínicos para la atención de pacientes y minusvaloraron el proceso apuntando a intereses ocultos.

Los dos investigados comparecieron a prestar declaración a finales de abril, momento en el que descargaron toda la responsabilidad en los médicos. El magistrado había impedido entonces que tanto la Fiscalía como la representación legal de la Plataforma Gallega de Afectados por la Hepatitis C los cuestionasen sobre aspectos directamente relacionados con la posible comisión de delitos de homicidio imprudente.

Con este nuevo auto, la Audiencia ordena al juez instructor que dirija el procedimiento contra los dos denunciados por posibles delitos de homicidio imprudente en seis de los siete pacientes (concretamente los identificados del 1 al 5 en la demanda así como el número 7), por lo que se les volverá a tomar declaración como investigados por dichos delitos.

La plataforma ha manifestado ya su "deseo" de que "la citación para esta nueva declaración se produzca lo antes posible y que se imprima a la causa un ritmo razonable en la práctica de las diligencias que permitan aclarar los hechos denunciados". "Llevamos un año prácticamente perdido, lo que provoca angustia y descontento tanto en las familias directamente afectadas por los fallecimientos como en el conjunto del colectivo de personas afectadas", dicen en un comunicado.

La aceptación de este recurso de la Fiscalía llega después de que la Audiencia Provincial desestimase el presentado anteriormente por los abogados del Sergas, en el que solicitaban el archivo de las diligencias y la exoneración de los dos encausados.

Este nuevo delito por el que serán investigados los dos altos cargos del Sergas acaba con el argumento empleado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para evitar su destitución, ya que siempre se encargó de aclarar que sólo estaban imputados por un delito de prevaricación administrativa. Incluso había llegado a calificar de "indigna" la demanda y de "indignos" a los médicos que la formularon. Además, atribuía las demandas a "líos que hay en los hospitales entre servicios y en los mismos servicios" y había ido más allá atribuyéndole a la oposición las acusaciones de la Fiscalía, que creía un "disparate", "insulto" o " juicio sumarísimo a la sanidad pública gallega".

Para la plataforma, esta nueva situación "exige" que "dos personas a las que se atribuye judicialmente la comisión de delitos graves sean inmediatamente apartadas de sus cargos, toda vez que el argumento a lo que el presidente de la Xunta se aferraba ha sido, también, rebatido.

Quique Costas, portavoz del colectivo, considera "muy importante" el auto y cree que confirma la "evidencia de que las muertes causadas por un comportamiento delictivo suponen un homicidio". Además, advierte que la nueva imputación "ratifica" el que siempre denunció el colectivo: "que los recortes matan y que estas muertes fueron inducidas por la Administración".

Advierte que el presidente de la Xunta tendrá que "cambiar de argumentos" y le pide que "cese inmediatamente" a dos altos cargos de la Administración "imputados nada más y nada menos que por homicidio".