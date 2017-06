PSdeG y BNG hacen responsable a Feijóo y exigen a Ana Pastor que levante el veto

Toda la oposición gallega ha reaccionado de modo instantáneo al veto a la transferencia de la AP-9 registrado en el Congreso por parte del Gobierno de España. A la luz del informe revelado por En Marea tanto el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga como la nacionalista Ana Pontón hacen responsable a Alberto Núñez Feijóo del bloqueo y miran hacia Ana Pastor, presidenta del Congreso y diputada por Pontevedra, para que lo levante cuando sea abordado en la Mesa de la Cámara Baja, órgano competente para decidir si lo mantiene.

A juicio de Leiceaga es responsabilidad del presidente de la Xunta "dejar de tomar el pelo a los gallegos". "La única manera que tiene de demostrar que no está por detrás de esta burda maniobra es desbloquear el debate de la iniciativa", afirma el socialista, que insta a Feijóo a "no decir una cosa en Galicia y hacer en Madrid la contraria, hurtándole a Galicia la posibilidad de recabar la competencia" que el propio Parlamento gallego reclamó por unanimidad en la ley ahora vetada.

En un sentido semejante, la portavoz nacional del Bloque lamenta que el titular de la Xunta se revele como "incapaz de defender nuestros intereses" y muestre que "no pinta absolutamente nada". "Este informe -dice Pontón- no deja de ser una nueva muestra del agravio, del desprecio con el que se trata a Galicia desde Madrid", con un gabinete de Rajoy que se escuda en "problemas de desequilibrio presupuestario" mientras ejecuta "amnistías fiscales ilegales".

El papel de la Mesa del Congreso

Tanton Pontón como Leiceaga resaltan que, más allá de la obvia intención política del Gobierno de España, es la Mesa del Congreso la que tiene la última palabra sobre el veto. En este sentido, el portavoz socialista resalta que en la anterior ocasión en que se abordó el asunto en este órgano de nueve miembros hubo cuatro votos a favor -dos del PSOE y otros dos de Unidos Podemos- y que fueron los tres representantes del PP los que, junto con los dos de Ciudadanos, "bloquearon el debate". "Ana Pastor, hasta donde sabemos, forma parte del PP de Pontevedra", por lo que "sería suficiente con su voto para desbloquear la iniciativa".

"Espero -agrega Ana Pontón- que una diputada gallega como Ana Pastor no vuelva a cometer una traición y no sea cómplice de un nuevo agravio". "No podemos asumir esto desde la normalidad", advierte.