El libro que Elon Musk quiere que leas antes de que los robots nos exterminen

El jefe de una compañía pide a sus investigadores que desarrollen una máquina inteligente. Poco a poco, Prometeo, el fruto de ese encargo, domina cada vez más habilidades humanas. A la larga, sus invenciones lideran todos los sectores tecnológicos y la empresa contribuye a la prosperidad mundial. Una sola fuerza controla el planeta, respaldada por una inteligencia artificial (IA) tan poderosa que puede hacer que la vida florezca durante miles de años. Pero, ¿serán buenas sus intenciones?

Ese futurista escenario es el que plantea el físico sueco Max Tegmark al comienzo de ‘Life 3.0. Being Human in the Age of Artificial Intelligence’, un libro que acaba de publicar y en el que debate sobre “la conversación más importante de nuestro tiempo”: el futuro de la inteligencia artificial.

Si hace 4.000 millones de años "el ‘hardware’ y el ‘software’" de los organismos vivos evolucionaba (fase biológica), y si los humanos ahora mejoramos ese ‘software’ gracias al aprendizaje (etapa cultural), Tegmark plantea en el volumen lo que podría ocurrir cuando las máquinas se diseñen a sí mismas por completo en el siguiente periodo. “Nada en las leyes de la física dice que no podamos construir máquinas mucho más inteligentes que nosotros o que esa inteligencia necesite ser construida a partir de materia orgánica”, afirma este investigador.

El libro ha entusiasmado al mismísimo Elon Musk, que lleva tiempo preocupado por el futuro de los robots. “Merece la pena leer ‘Life 3.0’, escribía en un tuit el CEO de Tesla y SpaceX. “La inteligencia artificial será lo mejor o lo peor de la humanidad, así que vamos a hacerlo bien”.

Worth reading Life 3.0 by @Tegmark. AI will be the best or worst thing ever for humanity, so let’s get it right. https://t.co/lT0uMH3ujZ