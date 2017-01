Cientos de miles de mujeres de todo el mundo marchan contra Trump

Se han batido todas las previsiones. El día después de la coronación de Donald Trump, 500.000 personas, según tanto las autoridades de la capital como la organización, que estimaba 250.000, marcharon hacia el Capitolio para protestar contra el nuevo presidente. Las mujeres eran las protagonistas y las que llevaban la voz cantante, pero todo el mundo estaba invitado a participar.

Desde primera hora del sábado, las estaciones del metro que dan servicio a Washington y su área metropolitana estaban abarrotadas de personas que iban a acudir a la marcha. Desde las cuentas oficiales de Women's March, han informado de que muchas de las calles por donde acceder a la marcha estaban colapsadas. La marcha iba a transcurrir desde el Capitolio por el National Mall para concluir ante el Monumento a Washington, frente a la parte sur de la Casa Blanca, pero debido a la gran afluencia ha tenido que desviarse.

La actriz America Ferrera ha sido una de las muchas mujeres que han subido al escenario para manifestar su rechazo al presidente de EEUU. Ferrera ha asegurado que, después de que "la plataforma del odio y división" asumiese ayer el poder, el presidente Donald Trump no es america. "Nosotros somos América", ha dicho. "Estamos reunidos aquí, en todo el país y alrededor del mundo para decir no al señor Trump. Rechazamos la demonización de nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Condenamos el asesinato sistémico y el encarcelamiento de nuestros hermanos y hermanas negros. No pediremos a nuestras familias LGBT que retrocedan. No pasaremos de ser una nación de inmigrantes a una nación de ignorancia".

Por el Capitolio también han pasado otras celebridades que eran impulsoras de la marcha, como la activista Gloria Steinem, Katy Perry, Julian Moore, Alicia Keys o la actriz Scarlett Johansson. Esta última ha llamado a la gente a no desanimarse ("no dejéis que esto os arrastre hacia abajo") y ha proclamado el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

A través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, quien perdió las elecciones del pasado noviembre ante Trump, dio las gracias a los manifestantes por, en sus palabras, "hablar y marchar por nuestros valores".

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.