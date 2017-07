Erdogán dice que la UE "no es indispensable" para Turquía

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogán, considera que la Unión Europea (UE) "no es indispensable" para Turquía y que incluso sería "un consuelo" si el bloque decidiera no aceptar a su país como miembro del club europeo.

"Si la UE dice francamente: 'no podremos aceptar a Turquía en la UE, esto será un alivio para nosotros. Entonces iniciaremos nuestro plan B, y el C. La Unión Europea no es indispensable para nosotros. Estamos relajados", afirmó Erdogán a la cadena BBC.

En unas declaraciones a esa emisora divulgadas hoy, el presidente turco subrayó que su país puede valerse solo y se quejó de que la UE no le invita a las cumbres y le hace "perder el tiempo".

"En mi primer mandato como primer ministro, que Turquía era calificado, durante las cumbres de líderes de la Unión Europea, como un país que había conseguido una revolución silenciosa. Pero ahora la misma UE no sólo no nos invita a las cumbres de líderes, sino que nos hace perder el tiempo. Esta es la situación en este momento", recalcó el presidente.

En su opinión, la mayoría de los turcos ya no quiere a la UE y considera que la actitud hacia su país no es sincera.

"A pesar de todo esto, vamos a seguir siendo sinceros con la UE por un tiempo más", añadió.

Por otro lado, Erdogán negó que Turquía haya encarcelado a 150 periodistas y aseguró solo dos personas de prensa están en prisión.

Erdogán hizo esta afirmación después de que Turquía extendiese la retención de la directora local de la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), Idil Eser, junto con otros siete activistas humanitarios y dos extranjeros en prácticas.

Los diez están acusados de ser miembros de una "organización armada terrorista", si bien AI ha puntualizado que no está claro cuál de ellos, situación ha provocado la inquietud internacional sobre la posible supresión de la libertad de expresión en Turquía.

Erdogán hizo estas declaraciones casi un año después del intento de golpe de Estado, en el que al menos 260 personas murieron cuando unos soldados atacaron edificios gubernamentales.

En el último año, Turquía ha aplicado el estado de emergencia en todo el país, lo que ha llevado a la detención de 50.000 personas, mientras que 160 instalaciones de medios de comunicación han sido cerradas y 2.500 periodistas o trabajadores de medios han sido despedidos, informa la BBC.