Trump responde a Obama: "Solo los estúpidos piensan que tener una buena relación con Rusia es malo"

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha dejado pasar la oportunidad de responder a las palabras de Barack Obama, quien advirtió que "Vladimir Putin no está en nuestro equipo" tras la publicación del informe de los servicios de inteligencia de los EEUU que acusa a Rusia de interferir en los resultados electorales en contra de Hillay Clinton. Utilizando su cuenta de Twitter una vez más, Trump ha dicho que "solo los estúpidos piensan que tener una buena relación con Rusia es malo".

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017

En una entrevista en ABC News, Obama lamentó que los miembros del Partido Republicano creyeran más a los rusos que a sus compatriotas del Partido Demócrata solo por pertenecer a un partido distinto.

Pero Trump se ha desmarcado de la posición de Obama y ha recalcado que tener una buena relación con Rusia "es algo bueno, no malo" y considera que "ya tenemos suficientes problemas en el mundo". El presidente electo busca zanjar de este modo las acusaciones del informe, de las que ya se defendió anteriormente también en Twitter, al insistir en que se trata una maniobra de los demócratas por haber perdido las elecciones, algo de lo que se sienten "avergonzados".

Asimismo, el próximo inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que cuando sea oficialmente presidente de los Estados Unidos, "Rusia nos respetará mucho más de lo que hacen ahora" y no ha abierto la puerta a colaborar con el Gobierno de Vladimir Putin porque "probablemente ambos países tendremos que trabajar juntos para resolver algunos de los grandes problemas del mundo".