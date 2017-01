Obama asegura que Rusia se entrometió en las elecciones para favorecer a Trump

Barack Obama asegura que Rusia intervino en el resultado de las elecciones de EEUU del 8 de noviembre. "La verdad es que quisieron entrometerse, y se entrometieron", ha asegurado el presidente saliente de EEUU en una entrevista en la cadena ABC, que se emitirá íntegra este sábado.

Esta es la primera reacción de Obama al informe desclasificado de los servicios de inteligencia de EEUU, en el que acusan a Moscú de orquestar una campaña para beneficiar a Donald Trump en las urnas.

A través de Twitter, Trump se ha defendido de este informe y ha asegurado que no hubo hackeo alguno que afectase a los resultados. Según el futuro presidente, estas sospechas responden a la derrota de los demócratas, que hace que estén "avergonzados".

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched!

Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed!