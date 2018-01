Una gala de empresarios chinos ofreció cenar con Cameron por 13.500 euros

La gala Shangai Internacional del Foro de Liderazgo, celebrada la semana pasada, ofreció a los empresarios chinos la posibilidad de cenar con el ex primer ministro británico David Cameron por 12.000 libras, unos 13.500 euros.

El precio de la entrada, publicado en la red social Twitter, incluía la compañía de Cameron en el evento y la posibilidad de hacerse una fotografía con él, según informan los medios británicos.

Un portavoz de Cameron aseguró que el ex primer ministro no acudió a la gala mencionada, sino al Foro de Mujeres Emprendedoras, organizado por la Alianza Global para PYMES, si bien no respondió a preguntas acerca del coste de la entrada para la cena.

Cameron, que dimitió como primer ministro de Reino Unido tras el referéndum de la Unión Europea, se encuentra en Shangai preparando el lanzamiento de un nuevo fondo de inversión impulsado por el Gobierno británico.

El fondo, que se lanza con un capital de 750 millones de libras (846 millones de euros), estará destinado a construir infraestructuras que faciliten los lazos comerciales entre China y terceros países como parte del proyecto Nueva Ruta de la Seda.