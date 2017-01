El líder de la extrema derecha 'Alt-Right' recibe un puñetazo en plena entrevista

Richard Spencer, líder de la denominada Alt-Right, el movimiento de extrema derecha que apoya a Donald Trump, fue golpeado en Washington por un manifestante que participaba en las protestas anti-Trump.

El incidente se produjo cuando Spencer estaba dando una entrevista a una televisión australiana. En ese momento, y tras responder a una mujer negra que le llamaba neonazi, un manifestante con el rostro cubierto corre hacia él y le golpea fuertemente en la cara.

Richard Spencer got punched in the face during the protests at Trump's #inauguration pic.twitter.com/oQAwtbtEeT — Gender-Professecs (@MrTrunney) 20 de enero de 2017

El líder neonazi y racista ha puesto varios mensajes en Twitter sobre el incidente, e incluso ha grabado un mensaje en Periscope para comentarlo. Aunque en un primer momento le restó importancia y aseguró que "podía encajar el puñetazo" después amenazó en la red social con tomar acciones por su cuenta. "Si las fuerzas del orden no pueden protegernos de los antifascistas, nos protegeremos nosotros mismos".

I was just physically assaulted twice by antifas. No serious damage. I can take a punch. — Richard 🐸 Spencer (@RichardBSpencer) 20 de enero de 2017

If law enforcement can't protect us from antifa assaults we will begin protecting ourselves. — Richard 🐸 Spencer (@RichardBSpencer) 21 de enero de 2017

Spencer encabezó con su discurso la convención de extrema derecha celebrada tras la elección de Donald Trump y que concluyó con los asistentes haciendo el saludo nazi.