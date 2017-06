Inaugurada l'exposició ‘Valencia Basket, l'èxit de l'Esforç’

València Basket posa el fermall final a les celebracions del seu 30º aniversari amb la inauguració de l'exposició fotogràfica "València Basket, l'èxit de l'esforç", que estarà oberta al públic de manera gratuïta en el Centre Cultural Bancaixa des del divendres 30 de juny fins al dijous 20 de juliol.

Al voltant de 200 persones s'han congregat este dijous per la nit per a tallar la cinta d'este recorregut visual al passat i el més rabiós present del València Basket al llarg de 34 fotografies de gran tamany. El director general d'Esports de la Generalitat Valenciana Josep Miquel Moya ha sigut l'encarregat de realitzar el discurs d'inauguració en una cita a la qual no ha volgut faltar la regidora d'Esports de l'Ajuntament de València Maite Girau així com els representants del patrocinador Bankia i de la Fundació Bancaixa.

Al costat de Juan Roig i Hortensia Herrero, per part del Valencia Basket ha acudit una representació de la plantilla ACB i de l'equip de Liga Femenina 2, així com consellers i directius de l'entitat taronja. Tots ells han estat acompanyats per un bon nombre d'exjugadors, ex tècnics, antics directius, seguidors, penyistes i amics.

Esta exhibició suposa el punt final als esdeveniments relacionats amb la commemoració de les tres dècades d'existència del Club, posant el tancament definitiu a una temporada molt especial. I com a regal de comiat, els aficionats tindran l'oportunitat de contemplar els cinc trofeus guanyats per València Basket, que s'exhibiran en el mateix espai per primera vegada baix la cúpula del Centre Cultural Bancaixa, segons un comunicat del club.

Els visitants que s'acosten a gaudir de 'València Basket, l'èxit de l'esforç' tindran l'oportunitat de realitzar un viatge inèdit i diferent, que barreja algunes de les instantànies de l'exposició itinerant que ha recorregut la Comunitat durant tota la temporada (però amb un format molt major al que van tindre originalment) amb altres imatges de la temporada que acaba de terminar amb la consecució del títol de la Lliga Endesa.

Igual que la resta dels actes de commemoració del 30º aniversari del València Basket, com l'exposició '30 anys taronja' o la publicació del llibre 'Esperit Taronja. 30 anys d'història de València Basket', esta exhibició compta amb el patrocini oficial de Bankia. A més, és possible gràcies a la inestimable col·laboració de la Fundació Bancaixa.

El president de Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, ha donat la benvinguda als assistents en nom de l'amfitrió i ha destacat l'honor que per a la Fundació suposa que esta exposició inaugure "un nou espai expositiu en la nostra seu, mostrant la història exitosa del club valencià", al mateix temps que ha donat l'enhorabona al club pel recent títol del Campionat de Lliga i per la seua història de 30 anys "en els que diferents equips han anat construint eixa cultura de l'esforç, que tant compartim en la Fundació".

Amalia Blanco, directora general de Comunicació i Relacions Externes de Bankia, patrocinador oficial dels actes de commemoració del 30 aniversari de València Basket, ha destacat la iniciativa 'Més que un triple', engegada per l'entitat financera en la temporada 2014-2015 i que inclou tot un seguit d'accions dirigides a recolzar el planter del club amb els anomenats 'triples solidaris' i la targeta Bankia-València Basket, així com a difondre entre els aficionats més joves la cultura de l'esforç, amb el 'Campus Bankia de l'esforç'.

"Amb esta col·laboració hem pogut destinar més de 86.000 euros a l'Escola i Planter de la Fundació del Valencia Basket per a la formació, educació i especialització dels entrenadors; i més 280 xiquets han gaudit i après en el Campus de l'Esforç. Ara, precisament, està oberta una nova convocatòria en la qual, de nou, més de 150 joves estudiants de la Comunitat Valenciana, els millors expedients acadèmics, podran assistir gratuïtament a este campus d'estiu que es celebra a la fi de juliol", ha destacat Blanco.

El president de València Basket Vicente Solá ha pres la paraula per a agrair a Bankia i a la Fundació Bancaixa el seu suport per a fer possible esta exposició i per a recalcar que "obrim una exposició composta per una selecció de fotografies que recorren els nostres 30 anys. Un aniversari que, ni els més optimistes podríem pensar que tancaríem amb el Títol de Liga Endesa però del que ens sentim molt orgullosos i sabedors que ens ho hem guanyat en la pista segon a segon. 30 anys de respecte i de sentiment per un club, una ciutat, una afició i en definitiva, 30 anys d'esforç de moltes persones, molts patrocinadors, però d'una manera especial de Fernando i Juan Roig i d'Hortensia Herrero, sense els quals tot açò, i la història que ens queda per escriure, no haguera sigut possible. Hui, amb el que hem aconseguit, és un bon dia per a valorar i agrair el llegat que estan deixant en tota la societat".

El director general d'Esport Josep Miquel Moya ha sigut l'encarregat de realitzar el discurs d'inauguració d'una exposició que "serveix de colofó a una esplèndida temporada, espere que no irrepetible i que ha culminat amb el títol de la Liga Endesa. El llistó està ara molt alt però amb independència dels resultats, sabem que una de les coses que no són negociables en este Club és l'esforç i sabem que donareu tot el possible per a repetir-ho. I si no ho aconseguiu, la gran família taronja seguirà estant orgullosa de vosaltres. Des de la Generalitat vull reiterar el nostre agraïment per què ens heu fet gaudir i per portar-nos el títol. I també vull fer un agraïment especial a la família Roig-Herrero, per la seua aportació en tots els àmbits, no només en l'esportiu sinó també en el patrinomial. És un model que hem d'agrair i repetir en la mesura del possible".

Entrada gratuïta

L'accés a l'exposició serà gratuït i estarà oberta al públic des del divendres 30 de juny fins al dijous 20 de juliol en l'horari habitual d'exposicions: De dilluns a dissabte de 10 a 14 i de 17 a 21 hores i els diumenges de 10 a 14 hores. L'entrada a l'exhibició es realitzarà per la porta situada en el carrer General Tovar, cantonada amb el carrer del Mar.