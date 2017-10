La obra del TMT podría comenzar en La Palma abril de 2018 si no se construye en Hawái

Los responsables del Telescopio de Treinta Metros (TMT), en el blog en castellano creado para dar a conocer el estado en el que se encuentra el proyecto en La Palma, aseguran que a pesar de que la Junta de Tierras y Recursos Naturales de Hawái ha concedido un permiso que permitiría la construcción de esta potente infraestructura científica en Maunakea, “el TMT sigue comprometido a trabajar con autoridades locales y regionales para asegurar que la construcción del TMT pueda empezar en el Roque de los Muchachos en abril de 2018, si finalmente el proyecto no puede llevarse a cabo en Hawái”, que es la primera opción.

Explican que “el 28 de septiembre de 2017 la Junta de Tierras y Recursos Naturales de Hawai, tras una deliberación, decidió aprobar un permiso de uso (Conservation District Use Permit, CDUP) que permitiría la construcción del Telescopio de Treinta Metros en Maunakea, Hawai. Esta decisión llega después de cinco meses de consulta pública, desde octubre de 2016 hasta marzo de 2017, tras lo cual la oficial de audiencias y juez en excedencia Riki May Amano, publicó un informe de 305 páginas recomendando a la Junta de Tierras y Recursos Naturales de Hawai emitir el permiso”. Añaden que “este acontecimiento forma parte del largo proceso que se está llevando a cabo en Hawai. Todavía quedan muchos pasos hasta empezar la construcción del TMT en Hawai por lo que la emisión de este permiso no significa que el proyecto se aleje de La Palma”, afirman.

Una vez construido, el Telescopio de Treinta Metros (Thirty Meter Telescope, TMT) será el telescopio terrestre más avanzado y potente de la historia, así como el telescopio óptico infrarrojo más grande del hemisferio norte que existirá en ese momento. Se incluye entre los denominados de tipo Telescopio Extremadamente Grande por el diámetro de su espejo.

El TMT integrará las últimas innovaciones en control de precisión, diseño de espejos segmentados y óptica adaptativa (AO). El TMT será tres veces más amplio y con nueve veces más área que el telescopio de luz visible más grande del mundo.

El TMT poseerá una sensibilidad diez veces superior a la de los observatorios ópticos/infrarrojos de más capacidad ya existentes y con el sistema de óptica adaptativa que corrige la distorsión de la imagen causada por la atmósfera, podrá proporcionar imágenes diez veces más nítidas que el Telescopio Espacial Hubble.