Ahora Madrid se queda solo en su proposición de Catalunya, que no ha sido respaldada por los tres ediles de Ganemos

Ahora Madrid se ha quedado solo en la proposición sobre el conflicto catalán llevada al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La propuesta no ha sido apoyada por tres de sus concejales, los ediles de Ganemos Montserrat Galcerán, Pablo Carmona y Rommy Arce. PP y Ciudadanos han votado en contra y el PSOE se ha abstenido.

Al Pleno han llegado finalmente tres proposiciones sobre Catalunya: del PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid, al no haber podido consensuar un texto conjunto, textos que han sido votados por separado. Solo ha salido adelante una parte de la iniciativa del PSOE, la que buscaba el apoyo del Pleno y su solidaridad con los alcaldes y concejales que están siendo amenazados.

PSOE, PP y Ciudadanos han votado a favor, con un pequeño descuido del concejal de Ahora Madrid Nacho Murgui, rápidamente corregido. En contra ha votado Ahora Madrid al completo. En la fallida proposición de Ahora Madrid se defendía el diálogo, la defensa de la libertad ideológica y la petición para que "cesen las presiones sobre unos u otros alcaldes en Cataluña".

La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha abogado por un referéndum pactado y legal porque es "de sentido común", para argumentar que hace cinco años la independencia era "una ideología minoritaria" cuando ahora la sociedad catalana ha votado mayoritariamente a representantes que dijeron que harían una declaración unilateral de independencia.

A eso ha añadido que no se sabe si la sociedad catalana quiere la independencia "porque no se ha podido preguntar". Maestre ha señalado tanto al Gobierno de la Nación como al Govern como los responsables de esta situación. "Este conflicto político surge con la sentencia del Estatut y negarlo es negar lo que pasa en España", ha indicado, que ha pasado a afear al Govern porque "respeta poquísimo el derecho de la oposición", con su grupo también afectado. "Eso no da la razón a una parte u a otra. Las dos lo han hecho rematadamente mal", ha lanzado.

En este punto, Maestre ha puesto sobre la mesa la reciente encuesta de Metroscopia, que revela que el 82 por ciento de los consultados estaban a favor de un referéndum pactado y legal, con un elevado porcentaje de votantes de PP y Cs. Y es que, como remarcan desde Ahora Madrid, un referéndum pactado y legal es "de sentido común", por lo que hay que "buscar un marco legal en el que Cataluña decida cuál debe ser la configuración de su relación con el conjunto de España".

Rita Maestre ha declarado que en Ahora Madrid se sienten "orgullosamente equidistantes" porque "esto no es un partido de fútbol, no se tiene que ser del Real Madrid o del Atleti", ya que ellos están a favor de "la política de los matices, de las zonas grises, que pone encima de la mesa el diálogo y la escucha".