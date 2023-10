El PP se inhibe ante los cortes de luz en la Cañada Real y asegura que el Gobierno de Ayuso “no es competente para proveer de electricidad”

Se cumplen tres años desde el corte de luz que afecta al sector IV de la Cañada Real y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza se siguen desentendiendo de un problema que afecta a más de 4.000 personas –1.800 de ellos menores–. Este lunes, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que el ejecutivo “no es competente para proveer de electricidad” y ha trasladado de nuevo el problema a las familias.

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid –Más Madrid, PSOE y Vox– habían reclamado soluciones para la Cañada Real, cuando se cumplen este tercer aniversario del corte del suministro, pero preguntado al PP, partido que gobierna en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, su portavoz ha insistido en que la administración regional no va a mover ficha, como ha ocurrido los últimos tres años.

La líder de la opisición y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha lamentado un “aniversario triste para todos” porque las familias llevan “tres años sin luz” y esto se traduce en que en su vida cotidiana los vecinos no se pueden duchar con agua caliente, que los niños no pueden estudiar con luz, que no pueden tener ropa limpia o calor en invierno.

“Se dan unas condiciones inhumanas, que son apuntaladas por el Gobierno de la señora Ayuso y del señor Almeida. Son gobiernos que crueles, inhumanos y que hacen dejación de su responsabilidad con respecto al problema de la Cañada”, ha lamnetado García que defiende que las administraciones deben buscar soluciones para una situación de suma gravedad.

El líder del PSOE, Juan Lobato, ha explicado que hay todavía pendiente de firmar un convenio entre las tres administraciones -Gobierno nacional, autonómico y local- y ha remarcado que es un problema “tan grande que hace falta que todos colaboren”.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha sostenido que la solución debe pasar por “hacer vivienda social” y no restablecer el suministro para que “no haya niños chapoteando en el barro o enfermos encerrados en chabolas”. “Para eso tenemos una Consejería de Asuntos Sociales y si no, la cerramos”, ha asegurado.