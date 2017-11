Un centenar de viajeros de Cercanías se echa a las vías por el colapso del servicio tras varias averías

Viajeros del servicio de Cercanías se han bajado del tren y se han apeado del andén en la estación de Atocha tras un colapso en el servicio provocado por varias incidencias simultáneas, y al haberles comunicado que debían encontrar otro servicio alternativo.

Todas las líneas de Cercanías de Renfe en Madrid han sufrido a primera hora de la mañana y en momento de máximo volumen de usuarios, retrasos de más de 30 minutos de media debido a diversas incidencias que se han producido en las estaciones de Recoletos y Atocha.

Rerasos de una hora o mas y media hora parados sin poder llegar a atocha. La gente teniendo que ir por las vias, vergonzoso y peligroso! pic.twitter.com/URBCrbGGpL — Selty (@Seltygsd) 6 de noviembre de 2017

"Hemos tardado una hora en hacer un trayecto de 12 minutos. Mi tren, que venía de Santa Eugenia, estaba llenísimo y tras media hora parados en las inmediaciones de Atocha la gente se ha empezado a agobiar. Al final nos han abierto las puertas y hemos caminado hasta la estación", cuenta Cristina Morcillo, una viajera. "Al principio me ha dado miedo bajar pero cuando he visto que lo hacía mucha gente, a lo mejor unas 100 personas, he decidido salir", explica.

Según ha informado un portavoz de Renfe a Europa Press "varias incidencias han coincidido en el tiempo". Una primera avería ha tenido lugar en la estación de Recoletos a las 6:55 horas, en la que se vio involucrado un tren que estuvo estacionado durante más de media hora y que tuvo que ser retirado en la estación de Nuevos Ministerios a las 8:47 horas, produciendo retrasos en todas las líneas que pasaban por allí.

Estas imágenes son muy graves y @CercaniasMadrid debe asumir responsabilidades pic.twitter.com/XYpiplBwpX — Guillermo Infantes (@WillyFog1) 6 de noviembre de 2017

Además, se ha producido una avería de infraestructura en la terminal de Atocha, concretamente en la vía uno, que afecta a las líneas C-1, C-2, C-7 y C-10, por la rotura de un redil que llegó a generar unos 20 minutos de retraso de media, que se sumaron a los 20 que se tenía en la salida de Nuevos Ministerios.

En esta segunda incidencia trabajaron técnicos de Adif durante más de dos horas para conseguir que los trenes pudieran volver a utilizar la vía con relativa normalidad desde las 10:20 horas.

Finalmente, se produjo otro incidente a la entrada de Atocha de un tren con destino Cercedilla en el que un viajero accionó el freno de emergencia, sin que se sepa el porqué, provocando el descenso a las vías de las más de 200 personas que viajaban en el mismo, que tuvieron que ir andando hasta la estación.

Este hecho hizo que Renfe tuviera que desviar algunos trenes para velar por la seguridad de los transeúntes, generando mayores retrasos.

Antes de las once de la mañana funciona con cierta calma el túnel de Sol, no así el de Recoletos, motivo por el que se tuvieron que llevar a cabo desvíos selectivos hacia el túnel de O'Donnell.

Uno de los usuarios afectados ha sido el edil del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito, quien ha tardado una hora en el trayecto de Santa Eugenia a Entrevías. "La información ha sido nula... y es una auténtica barbaridad que la gente tenga que echarse a las vías... es tremendo", ha afirmado en declaraciones a Europa Presss.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, también ha sido testigo de estas fuertes demoras. "Llevo 25 minutos desde Asamblea y no he llegado a Atocha", ha escrito en Twitter.