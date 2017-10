El Gobierno de Murcia incumple los compromisos para regenerar el Mar Menor

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó en el mes de abril el anuncio de licitación del humedal artificial en el entorno de la rambla del Albujón, por 4.286.700 euros. Este 'filtro verde' sería el primero que se construye en la Región para el tratamiento de las aguas con nutrientes y su finalidad es reducir significativamente el contenido de los nitratos presentes en las aguas superficiales del Albujón, una de las principales causas del actual deterioro de la laguna. Más de la mitad del agua que entra por superficie a la laguna proviene de la rambla del Albujón, por lo que la reducción de nitratos en dicha zona se considera importante.

Esta semana, la consejería de Agricultura, sin dar datos exactos, ha decidido retrasar su puesta en marcha y reducir el tamaño de la infraestructura, a pesar de las palabras en la Asamblea Regional del diputado Jesús Cano apenas dos días antes del anuncio, quien aseguró que el filtro verde no se había aplicado por "retrasos administrativos", pero que existía el compromiso para llevarlo a cabo.

El motivo principal de la reducción de este filtro verde es la pérdida de una buena parte del caudal en superficie en la rambla del Albujón, por lo que si ya no aporta caudal a la laguna, "no es necesario". El catedrático de Ecología Ángel Pérez Ruzafa entiende la medida y aporta que la solución a la contaminación del Mar Menor "no es el filtro verde, sino que dejen de llegar aguas cargadas de nitratos".

El Gobierno, que en el mes de julio se apuntaba "el tanto" de la mejora del Mar Menor, se da de bruces con una situación que, después de casi dos años de Comisión de Seguimiento en la Asamblea Regional, deja a la laguna en estado crítico tras la exposición a las altas temperaturas del verano.

Según Pedro García, presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), el gobierno ha "incumplido" varios de los procedimientos más importantes que se han puesto sobre la mesa y aprobado para la regeneración del Mar Menor. García considera el retraso y cambio de planes respecto del filtro verde "una tomadura de pelo más" de la administración murciana. Además, anuncia que la consejería de Agricultura, cuando la responsable era Adela Martínez Cachá, ha mentido cuando se comprometió a tres filtros verdes, poniendo en marcha solo uno y finalmente reducirlo de esta manera.

Pedro García considera que es necesaria una red de humedales artificiales para proteger la laguna en otras zonas sensibles, por lo que no entiende la decisión de la consejería de Agricultura -ahora con Francisco Jódar al frente- de reducir el del Albujón y eliminar la creación de los otros dos que había previstos, en El Algar y San Pedro del Pinatar.

Permisividad con regadíos ilegales

El gobierno regional no ha incumplido únicamente la voluntad de asociaciones y científicos respecto a la aplicación de los humedales artificiales. Los regadíos ilegales en Murcia son un auténtico dolor de cabeza para los expertos que trabajan en la regeneración de la laguna, y en la pasada jornada de la Comisión de seguimiento del Mar Menor de la Asamblea Regional la profesora de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, Rosa Gómez, definía el actual modelo agrícola murciano como "insostenible" para la recuperación del Mar Menor.

No solo no se han atajado los regadíos ilegales, sino que en los últimos meses se ha ampliado la superficie de terreno que recurre a ellos. Ecologistas en Acción ya advirtió de que la situación muy alarmant del Mar Menor se debe en buena parte a estos aportes de nutrientes de los nuevos regadíos industriales desarrollados en los últimos lustros.

Además, otras medidas que se han calificado como fundamentales para no agravar la situación de la laguna se han omitido por parte de la administración y no se obligan a su cumplimiento. Entre otras muchas, Pedro García destaca que no se obliga a las fincas inmediatas a que hagan setos para reducir el nivel de nitratos que se filtra o que el laboreo agrícola no se realice en pendiente, que provoca también el aumento de nutrientes perjudiciales para la laguna. "Tampoco se están controlando los abonos", dice García, quien asegura que estas medidas se incluyen en el Decreto de medidas de emergencia del Mar Menor.

En definitiva, desde ANSE aseguran que el gobierno se preocupa más en "campañas divulgativas para mejorar la imagen del Mar Menor, que en llevar a cabo las medidas más importantes para la regeneración de la laguna".

Deterioro medioambiental

Ecologistas en Acción ha presentado su informe Banderas Negras 2017, y en él recoge al Mar Menor como uno de los casos más graves de deterioro medioambiental. Además, la Bahía de Portmán también está incluida en este documento, lo que explica el grave impacto medioambiental que ha tenido la Sierra Minera en el ecosistema murciano.

La 'bandera negra' concedida al Mar Menor ha sido por la "mala gestión" respecto al estado y recuperación de la laguna. Además, el informe incide en la explotación urbanística que ha sufrido la zona, como es el caso de Novo Carthago, todavía en investigación por presunta corrupción. También denuncian desde EEA que el gobierno lleva varios lustros "sin aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Protegido, lo que "podría haber limitado y minimizado muchos impactos".

Por último, Ecologistas indica que si se hubiera llevado una buena gestión del territorio y las actividades económicas, "el Mar Menor podría ser un gran activo para la Región de Murcia, pero que por el contrario se encuentra cada vez más degradado y amenazado fruto de la pésima gestión y falta de coordinación de las diferentes administraciones".