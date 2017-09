Entre que nuestro alcalde (del PP) ha dicho que no es propio de murcianos luchar por derechos civiles y que Rufián (Esquerra Republicana) mastica la palabra "charnegos" con el asco de quien intenta no vomitar a la cámara, la imagen de los murcianos lleva una semanita de aúpa. Desde aquel medieval "mata al Rey y vete a Murcia", los habitantes de esta sufrida (nunca mejor dicho) zona del Sur del sur del mundo, hemos intentado pacificarnos, alfabetizarnos y mineralizarnos, ¿nos habremos pasado de frenada?

Pero no lloren todavía, en la misma semana, El Intermedio sacó un reportaje sobre el Cantón de Cartagena y sus logros, sus leyes sociales y su intento de independizarse de una España que no les daba ni el buenosdías.

Así que ahora mismo el mundo entero, presa de la disonancia cognitiva, clama: ¿pero, quiénes son los murcianos? ¿Son gente pacífica, que sueña con dejar Murcia e irse a Madrid cada tarde y para eso necesitan trenes de altérrima velocidad? ¿Son los últimos luchadores de clase de una Europa que parece removerse solo cuando le tocan las fronteras, conformada a empobrecerse? ¿O son esos charnegos vendidos que trabajan barato, miran la tele y cobran del patrón para reventar votaciones, identidades y purezas varias con su prole de hijos mestizos, hambrientos y audaces? ¡Malditos Bastardos! ¡Odiosos Ocho(cientosmil)!

Ay, murcianos de dinamita*, gentes de mal vivir**, suben los murcianos por La Rambla, ¡que la ciudad les pertenezca un día!***

(*Miguel Hernández. **Dicho medieval y refrán popular hoy. ***Jaime Gil de Biedma).

He dicho antes audaces. Sí: mientras medio mundo, incluida la plantilla al completo del Real Madrid, bailaba y babeaba con el "Ay se eu te pego", unos murcianicos listos robaron la recaudación, la ropa y los rolex del hotel de Michel Teló. Pos sí. A nosotros con baladitas eróticas. Como suele decir Ángel Montiel: nosotros, eso de follar ya sabemos de sobra lo que es; ahora estamos en otra cosa.

El párrafo que acaban de leer es la consecuencia directa de coger la sangre más chula del mundo, (sí, yo nací en Madrid ¿pasa algo? porque si pasa, le saludo), y mezclarla con 30 años de vivir en la capital de las vegas. Si me lee algún cartagenero o cartagenera, lo de "la sangre más chula del mundo", lo retiro. Nadie puede con los cartageneros y cartageneras. Si alguna vez unidos, los pobres del mundo, se pone en pie la famélica legión, será porque hay algún cartagenero recién desayunado entre ellos. Tú dale un asiático a una de Cartagena y dile que ponga orden en la ONU.

El resto de murcianas no le va a la zaga, cuando cayó el sagrado ficus de Sto. Domingo, un vecino subió a youtube el empoderamiento feminista más fulminante de la historia: como quería Lenin, el sujeto histórico oprimido tomó conciencia de clase y se colocó in situ e in tempore sobre (y frente a) su explotador con una sola frase:

Esposo: "¡Cállate, Lourdes!"

Esposa: "¡¡¡¡Cállate tú, pijo!!!!"

Esa murcianía grande.

Pues sí, señores del gobierno y de los otros, los murcianos hemos estado largo tiempo votando al PP regional porque necesitábamos poner en marcha una serie de cosas para las cuales es necesario consenso, inversiones empresariales y seguridad. Pero basta. Su corrupción, su nulo interés por la Educación (Murcia sigue encabezando el analfabetismo español), su sumisión a las órdenes de Madrid y su abandono de las periferias no puede ser pasado por alto por más tiempo.

Necesitamos recuperar muchas cosas, empezando por una ciudad completa, sin divisiones, donde las pedanías sean nuestro "centro" urbano, poblacional y cultural. Como ya dije en otros artículos, los charnegos somos mestizos y migrantes, sabemos de ilegalidades todas, desde dónde comprar un "cuerno de chivo"* hasta cómo atravesar los mares y las fronteras del mundo entero. Y morir de hambre en ellas.

Después de las protestas contra la corrupción, contra el tren de alta velocidad, contra la privatización de la Educación y la Sanidad, contra la contaminación del Mar Menor y contra los recortes, se está produciendo algo inédito en la historia del Sur del sur: ese tipo sospechoso de las vegas (como los que salen en las pelis de Las Vegas) que mira de medio lado a los policías y hace chanchullos alegales, se está organizando, y en lugar de creer que su vecino le va a robar la almendra, le discute en asambleas varias hasta ponerse de acuerdo y salir con ese acuerdo a la calle y al despacho que haga falta.

Sigamos, pues... que dicen en el Norte.

*"Cuerno de chivo" le dicen en suramérica al kalashnikov (subfusil AK 47) por su cargador curvo, semejante al cuerno de una cabra.

Cristina Morano es escritora, diseñadora gráfica y miembro de la Coordinadora de CambiemosMurcia