Multas de 601 euros a decenas de murcianos que protestaron contra las obras del AVE

La Jefatura Superior de Policía de Murcia ha comenzado a notificar multas de 601 euros a vecinos que se sentaron en las vías para protestar por la construcción del muro del AVE. Las primeras multas se corresponden con la aplicación de la llamada ‘Ley Mordaza’ por una concentración la noche del 14 de septiembre.

La policía indica en sus expedientes de sanción que el precepto infringido es el 35.091 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana: "La intrusión en infraestructuras o en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento".

Además, la policía ha tomado este miércoles declaración a Arcadio Martínez, concejal de Cambiemos en Alcantarilla, y a José Martínez Coy, activista social y militante de Podemos, por los altercados producidos en la calle Torre de Romo el pasado día 3 de octubre. Según fuentes policiales, se les imputa un delito de desobediencia y desorden público.

Coy ha afirmado tras declarar en la comisaría del Barrio del Carmen, que su actitud no fue violenta y que intentó mediar y no gritó a los agentes. La policía entregará sus diligencias al juzgado, que tendrá que decidir si hubo o no delito.

Desde Podemos Región de Murcia subrayan que “se vivieron momentos de mucha tensión entre vecinos y las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional que terminaron con la detención de una persona que no estaba vinculada a la Plataforma ProSoterramiento ni a la reivindicación de las vías".

"Se produjeron varios forcejeos entre la gente y la policía en los que nuestros compañeros trataron de mediar y que terminaron con la detención de otras dos personas, acompañados de múltiples multas y requerimientos a los vecinos allí reunidos que se encontraban en la concentración de forma pacífica", explican desde la formación morada.