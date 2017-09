Varios heridos tras represión policial en la acampada nocturna contra las obras del Ave

Si la visita del Ministro de Fomento este jueves a las obras del Ave, en el que ha confirmado la llegada del soterramiento a Murcia tenían como objetivo tranquilizar el ambiente, ha ocurrido totalmente lo contrario.

La Plataforma pro Soterramiento y los vecinos del sur de la ciudad no han quedado satisfechos con las declaraciones del ministro y gobierno regional. La concentración que se está llevando a cabo durante la última semana en el paso a nivel de Santiago el Mayor iba a reanudarse esta noche tras la reunión entre ministro y la plataforma.

Desde el comienzo de la concentración, tres furgones de la Policía Nacional acompañaban a los vecinos en lo que parecía un acto de vigilancia básica. A partir de las 21.15 horas según cuentan fuentes de este medio han ido apareciendo nuevos furgones y más policías. En total, hasta unos 50 antidisturbios han podido acudir a la protesta vecinal.

A continuación, los cuerpos y fuerzas de seguridad han comenzado a desalojar a los manifestantes empleando la fuerza. Ante la negativa de los vecinos a abandonar sus posiciones en la concentración, la policía ha comenzado a utilizar la fuerza para lograr su propósito. En total, hasta una veintena de personas podrían haber sufrido heridas leves durante el incidente.

El ministro De la Serna ya advirtió en su visita a Murcia que había dado instrucciones a la Delegación del Gobierno para que se interviniera si volvía a producirse una situación así ya que se ponía en peligro la seguridad ciudadana.

Desde la manifestación el pasado 12 de septiembre, en el que miles de personas exigieron el soterramiento y el fin de la construcción de un muro de 9km que llevará provisionalmente el Ave desde 2018 hasta 2020 por superficie, todas las noches se han concentrado vecinos pro soterramiento en el paso a nivel de Santiago el Mayor.

Primeras reacciones

En la protesta se encontraban miembros de Podemos Región de Murcia. Entre ellos, su Secretario General, Óscar Urralburu, quien pedirá "explicaciones al gobierno nacional" sobre los actos acaecidos en la noche del jueves. Desde la formación morada llaman a que este próximo viernes se repitan las protestas contra la represión policial y por una causa que consideran "digna y justa".

Durante la acción policial, los vecinos concentrados han gritado "vergüenza" contra los agentes por la violencia empleada en un acto "pacífico" al que acudían ancianos y menores. El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos, testigo de la protesta, dijo que varias personas presentaban magulladuras por los golpes e incluso alguna requería asistencia sanitaria. También señaló que se llevaron a algunos de los presentes para identificarlos.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista denuncia a través de un comunicado el uso de la violencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad para disolver las manifestaciones en defensa del soterramiento que están teniendo lugar estos días en las vías. "No vamos a tolerar que se agreda a los vecinos y vecinas de Murcia que llevan treinta años reclamando lo que es justo para sus barrios y para el municipio. No vamos a permitir que se les humille y se les maltrate y, de ningún modo, vamos a tolerar que se haga uso de la fuerza hiriendo a quienes defienden aquello que el PP prometió y que nunca llega: un trazado de ferrocarril soterrado", ha indicado la portavoz socialista, Susana Hernández.

Hernández se ha dirigido inmediatamente al alcalde de Murcia, José Ballesta, para pedirle explicaciones sobre este "maltrato a los vecinos de Murcia" y para exigirle que reclame a la Delegación de Gobierno que las manifestaciones, de ser disueltas, sea pacíficamente y no usando la fuerza de una forma desproporcionada fuera de toda lógica. "Este trato a los vecinos y vecinas de las vías contrasta con el que han recibido este mismo jueves por la mañana por parte del Ministro de Fomento, que no se ha dignado a acercarse a la zona y hablar con ellos a pesar de haberse comprometido a ello.

Finalmente, no sólo no han sido recibidos por el Ministro, sino que además han sido agredidos por defender junto a las vías la llegada del AVE soterrado", ha añadido la edil, quien ha lamentado que "el PP se dedique, no sólo a incumplir compromisos, sino también a amedrentar a aquellos que exigen el cumplimiento de lo acordado". "Exigimos una explicación y una rectificación pública. Este tipo de acciones de coacción y agresión no acabarán con las manifestaciones y las demandas de los vecinos de Murcia pero dejan en entredicho el buen hacer democrático del que los gobiernos local, regional y nacional deberían hacer gala".