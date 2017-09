La Plataforma pro Soterramiento advierte que el Gobierno no atenderá sus demandas

La Plataforma pro Soterramiento seguirá sus reivindicaciones ya que no le convencen las explicaciones del Ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma, ha explicado tras reunirse con el ministro que la decisión del gobierno es arrancar el Ave cuanto antes, a través de un desvío provisional para el cual se está construyendo un muro de 9 kilómetros.

La Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia ha mostrado su rechazo al proyecto del Ministerio de Fomento, que prevé "dividir" la ciudad de forma "inevitable" con la vía del AVE y "aislar" a los barrios del sur del resto de la ciudad durante un plazo de dos años, aunque los miembros de la asociación vecinal no ven "creíble" que las obras se puedan terminar en ese plazo y consideran que se alargarán en el tiempo.

Así lo ha hecho saber el portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que también han estado presentes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, entre otros.

En concreto, el plan del Ministerio de Fomento consiste en cerrar los pasos a nivel de Santiago el Mayor y la Senda de los Garres, al tiempo que "confirma y consolida" el muro que delimita las vías, mientras que los vecinos de los barrios afectados "tendrán que ir por la Ronda Sur a la ciudad de la que forman parte" tal y como ha hecho saber Contreras tras la reunión.

Como contrapartida, el ministro, que ha estado acompañado por el presidente de Adif, Juan Bravo, y por el jefe de obras, ha prometido una "pasarela mágica" en el paso a nivel de Santiago el Mayor, según Contreras, quien cree que esta infraestructura "sería muy problemática porque no hay espacio para hacer viable que ese puente peatonal sea válido para personas con discapacidad o para coches de niños".

La reunión, que estaba convocada a las 10.15 horas en la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia, ha empezado con una hora de retraso, después de que el ministro visitara la Base de El Reguerón (Murcia) y las obras del AVE en el tramo Elche-Murcia. Además, tras el encuentro con la Plataforma, el ministro ha suspendido la inauguración del Paso superior de La Tiñosa que tenía previsto realizar a las 11.00 horas.

"Decepcionante balance"

Contreras, que ha estado acompañado en el encuentro por otros miembros de la Plataforma Pro-Soterramiento, ha señalado que la reunión se ha desarrollado en términos de "cortesía" pero ha hecho un balance "decepcionante" de la misma porque el Ministerio "mantiene su tesis de dividir la ciudad por poco tiempo, dicen ellos, dos años", algo que según la administración es "inevitable".

La Plataforma ha mostrado la disponibilidad de los vecinos a aceptar las "molestias" que conllevan una obra de este tipo pero ha pedido que, "por favor", se mantengan "por los medios que sean" los pasos a nivel en Santiago el Mayor y la Senda de los Garres, que son "los dos únicos puntos de permeabilidad y de acceso de los barrios que quedan al otro lado" de las vías.

Contreras ha lamentado que los representantes del Ministerio se han negado "rotundamente" a esta opción y han ofrecido, a cambio, un proyecto que "dicen que estará hecho en dos años". Se trata, según el Ministerio, de una "secuela inevitable" que "tienen que soportar los barrios del sur de la ciudad para que en dos años esté resuelto no solo el tema de la Senda de los Garres al Carmen, sino también al Carmen y Barriomar".

"El ministro ha dicho que la barrera que ahora se inicia durará dos años, y en ese tiempo dice que estarán las obras hechas", según Contreras, quien ha puesto en duda los plazos. Para Contreras, se trata de una tesis "demasiado dulce" y la Plataforma no cree que todo ello se pueda ejecutar en dos años, por lo que sigue creyendo que "tiene que haber alguna solución para mantener los pasos a nivel de Santiago el Mayor y de la Senda de los Garres".

"No podemos aceptar que queden incomunicados los barrios del sur porque, con ello, el horizonte de declive y de ruina de los barrios no hace falta echarle mucha imaginación", según el portavoz de la Plataforma. Si eso se produce, ha lamentado que "tendrán que empezar a echar la persiana comercios, restaurantes y negocios del barrio porque van a quedar aislados de la ciudad de la que forman parte". Al ser preguntado por la posibilidad de bajar la cota para que el tren entre soterrado en la estación del carmen, el ministro y los miembros de la Sociedad Murcia Alta Velocidad han prometido que "sí se va a hacer" y que va a ser viable la unión del Paseo de Corvera con la calle Miguel Ángel Blanco.

"Van a modificar el proyecto y dicen que todo eso va a estar resuelto en dos años", según Contreras, quien ha reconocido que él no es técnico ni ingeniero, pero no lo ve "creíble". "Hemos recibido, incluso, una regañina diciendo que ellos son ingenieros y que nosotros no, y que se compromete en que dos años será tiempo suficiente", ha lamentado. Contreras ha insistido en que "ni el Gobierno regional ni el municipal tienen credibilidad" y que si Íñigo de la Serna se ganara esa credibilidad, "nosotros no tendríamos inconveniente en aceptarlo, pero hoy por hoy, en nuestra experiencia, nos cuesta creerlo".

Prolongación hasta Senda de los Garres

Por otra parte, ha señalado que "no hay proyectos" y que la solución que se ha dado para la prolongación hacia la Senda de los Garres, según el ministro, "está consolidada pero no se ha hecho una licitación". A juicio de Contreras, "se ha hecho de manera, no quiero decir encubierta, pero la misma empresa va a ser la que continúe estas obras". Sin embargo, lamenta que no hay "confirmación oficial ni se ha hecho con transparencia".

El nuevo proyecto ofrecido por el Ministerio desde Santiago el Mayor hasta la estación del Carmen "saldría en diciembre" e iría a licitación en la primavera de 2018, según ha hecho saber el asesor técnico de la Plataforma, José Esparcia, quien ha señalado que este plan mantiene las cuatro vías a cota "menos ocho". Contreras ha afirmado que la Plataforma mantiene una reunión este jueves a las 20.00 horas, donde se informará a los vecinos de los detalles de la reunión con el ministro.