Cs marca tres líneas rojas al Gobierno para negociar los presupuestos de 2018

Tras la reunión celebrada el pasado miércoles entre el Gobierno (PRC-PSOE) y Ciudadanos para analizar la evolución del pacto presupuestario que alcanzaron el pasado año, la formación naranja establece tres líneas rojas al Ejecutivo para sentarse a negociar las cuentas de 2018. Exige al bipartito que "se comprometa públicamente" a no negociar con un tránsfuga, que "cumpla aquellos puntos del acuerdo que no ha cumplido" -para lo que, según señala, "está a tiempo"- y que los próximos presupuestos "no impliquen la subida de impuestos".

Después de que la pasada semana Cs, a través de su portavoz parlamentario Rubén Gómez, denunciara que el Gobierno "les había mentido" al incumplir las medidas pactadas en el documento que incluía 80 puntos, el propio Gómez junto a Félix Álvarez, portavoz autonómico del partido naranja en Cantabria y diputado nacional, han comparecido este jueves para constatar, según han señalado, "lo que ya sospechábamos". "A día de hoy, teniendo en cuenta que quedan semanas para el vencimiento de los actuales presupuestos, el Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla ha incumplido varios puntos que son fundamentales para Ciudadanos", han subrayado.

Sin embargo, el bipartito cifra en un 85% el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con Cs, lo que para ellos pone de manifiesto "el compromiso del Gobierno con la mejora de los cántabros", tal y como señaló en un comunicado al término de la reunión de seguimiento del pacto.

Puesto que los diputados naranjas no han considerado oportuno enumerar "todas y cada una de las medidas incumplidas", han puesto énfasis en 14 de ellas que para este partido "son de vital importancia". El primero de ellos, la gratuidad de los libros de texto en Primaria en el presente curso escolar, tema muy candente en los últimos días, sobre el que el actual consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, se comprometió en el pasado pleno del Parlamento a revisar la orden de los bancos de libros y a aplicar una cantidad máxima de aportación de las familias.

Para Ciudadanos no es suficiente, Álvarez ha calificado de "vergonzosas y peregrinas" las "excusas" que el bipartito les dio en la reunión. "No tienen ningún sustento y si lo tuvieran se dice antes de que se firmara el pacto, no a la conclusión", ha argumentado.

Por otro lado, el partido naranja ha detallado otras medidas incumplidas como "la reducción de empresas públicas de al menos un 25%", aquellas que según han matizado "son prescindibles y no tienen ninguna actividad". "Ampliar la tarifa de autónomos de seis a 18 meses", "incrementar la plantilla en el ámbito sanitario", "elaborar un Plan Industrial para Cantabria 2030 y un programa de mecenazgo privado para nuevos proyectos" y "revisar y actualizar el plan de desarrollo energético incidiendo en el desarrollo de energías renovables", son algunos de esos 14 puntos que han destacado.

No obstante, desde Ciudadanos han querido hacer especial hincapié en el incumplimiento del Plan de Promoción del Año Jubilar Lebaniego, del que, según Álvarez, "sí ha habido difusión, pero no por lo que nos gustaría, no porque haya sido un éxito". Ha criticado de "lamentable" que "fuese noticia por los tuits de Enrique Iglesias" y que el turismo en Liébana "haya descendido en julio y agosto un 4%, mientras que en España su ascenso ha sido de un 11% de media".

Además, han reprochado al Ejecutivo que les aseguraran que habían realizado el "pago de la mutualidad deportiva de los niños y niñas de familias numerosas o con bajos recursos económicos" y que tras contrastarlo con las federaciones les hayan dicho que "no han recibido ni un euro". "Es una mentira flagrante", ha apostillado Álvarez.

Así pues, ambos diputados han manifestado que "en algunos casos, aunque hay dotación presupuestaria", tienen "serias dudas de que ese dinero haya servido para cumplir con el espíritu" de las medidas que habían acordado, y que, en otras de ellas "nunca hubo la más mínima intención de cumplir".

Negociar con un tránsfuga

En cuanto a la negociación con el tránsfuga Juan Ramón Carrancio, Álvarez ha destacado que Revilla en el pasado pleno "no tuvo la decencia de no comprometerse a no dialogar ni a pactar los presupuestos" con él, hecho que para Ciudadanos supone una de las tres líneas rojas marcadas al Ejecutivo para hablar de las próximas cuentas.

Así pues, ha recordado unas declaraciones pronunciadas por el presidente de Cantabria años atrás en las que aseguraba que "el transfuguismo es una lacra que no ha conseguido superar España y que perjudica la democracia y la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos" y que comparaba al tránsfuga con "la figura del narcotraficante".

De esta forma, Álvarez ha dicho a Revilla que "si tiene la intención de negociar con un tránsfuga, la maldita hemeroteca le dejará en el lugar que le corresponde", al tiempo que ha criticado la "osadía y desvergüenza" del PRC-PSOE por afirmar que se sentarán a "negociar con todos sin excepción", colocando en el "mismo nivel de legitimidad" a esta figura con el resto de representantes políticos.

Finalmente, Álvarez ha incidido en que "no apoyarán unos presupuestos con los que el Gobierno pretende conseguir lo que no consiguió en los de 2017" cuando, según ha recalcado, Cs "frenó la subida de impuestos que ahora quiere implantar y con la que pretende sablear a todos los cántabros". En definitiva, "el balón está en el tejado del señor Revilla, si tiene tiempo que lo recoja y que nos diga, estamos a la espera", ha concluido.

En cuanto al archivo de la causa contra Carrancio y González por falsedad documental, Álvarez, cuestionado por la prensa, ha señalado que acatan la decisión, pero que es algo que "no les atañe". "La vida de los tránsfugas no nos importa mucho", ha resaltado.