Ciudadanos denuncia el incumplimiento del pacto presupuestario: "El Gobierno nos ha mentido"

Tres días después de que se cumpliera el plazo legal para que el Gobierno de Cantabria presentase los Presupuestos para 2018, su socio que le permitió aprobar las cuentas del presente ejercicio ha salido a la palestra criticando con dureza su falta de "previsión y planificación", así como la "pasividad y la falta de interés" que muestra el presidente, Miguel Ángel Revilla, respecto a este asunto. "Nos han mentido a nosotros y a todos los cántabros al incumplir las medidas pactadas", ha manifestado Rubén Gómez, portavoz parlamentario Ciudadanos.

La formación naranja entiende que antes de hablar de los Presupuestos de 2018 es necesaria una reunión con el Gobierno para ver "cómo está evolucionando y qué grado de cumplimiento tiene el pacto" al que llegaron hace casi un año y en el que se incluían 80 puntos que afectaban a todos los departamentos del Ejecutivo.

"Incumple lo acordado porque teníamos recogido en el documento reuniones periódicas para evaluar el grado de cumplimiento y, pese a nuestras reiteradas peticiones, no hacen más que darnos largas para celebrarlas", ha explicado Gómez. Así pues, la formación naranja ha solicitado al Gobierno "una fecha límite" para celebrar este encuentro fijada para el próximo jueves 9 de noviembre.

Ha señalado que llevan reclamando al Ejecutivo que se reúnan con ellos desde finales de agosto. "Esta situación no se puede prolongar más", ha sentenciado el portavoz de la formación naranja, quien ha puntualizado que sentarse a hablar sobre el pacto es una condición sine qua non para tratar las próximas cuentas.

Si no se celebra la reunión " todo lo que venga después será difícil", ha apostillado Gómez y, ante todo, ha recalcado que su partido "no va a volver a caer en los mismos errores, ni va a volver a ser engañado de nuevo por Revilla".

No obstante, también ha subrayado que el Gobierno "no está preocupado" sobre este tema puesto que "ya tiene un acuerdo" para aprobar los Presupuestos con "el diputado 18", Juan Ramón Carrancio, que le otorga la mayoría absoluta.

Ante este panorama, Ciudadanos exige a ambas partes que dejen "su teatrillo cutre" y a Revilla que "diga la verdad" y aclare abiertamente si es cierto que existe ese acuerdo. Gómez critica que Carrancio dijera en un medio de comunicación que "se iba esforzar por pactar" el Presupuesto, situación que ha tildado de "caso único en el mundo en el cual el que cede el voto es el que se esfuerza y el que pone toda la carne en el asador para llegar a ese acuerdo".

"No le está exigiendo un esfuerzo al Gobierno, no; lo pretende hacer él. Esto si no fuera porque es una cuestión muy importante, sería absolutamente ridículo", ha subrayado el diputado naranja.

"Dos situaciones"

En lo que respecta al contenido de las cuentas para el próximo ejercicio, Gómez ha asegurado que en Cs "no saben absolutamente nada" al margen de lo que publican los medios de comunicación y de las declaraciones que cada consejero "por su lado" realizan sobre este tema.

Sin embargo, a la vista de la subida del 4,6% en los Presupuestos de 2018 respecto a los de 2017 anunciada por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), Gómez considera que se pueden dar dos situaciones: o significa que se van a subir los impuestos, al igual que ha denunciado el PP esta semana, o que las cuentas están "infladas" y sean " irreales y ficticias", y por tanto, "nos estén engañando nuevamente".

Para Cs la primera posibilidad "no tiene un pase" ya que considera que la clase media y trabajadora de Cantabria ya está "totalmente asfixiada" por las cargas impositivas, y la segunda sería una "irresponsabilidad". "En cualquier caso tanto una como otra serían una auténtica vergüenza para este Gobierno y para este región", ha concluido el portavoz de Ciudadanos.