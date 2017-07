Pablo Zuloaga: "Yo no me presento contra nadie, me presento para recuperar la fuerza del PSOE"

Pablo Zuloaga logró hace apenas dos años una Alcaldía que parecía vetada para los socialistas cántabros, a través de un pacto que requirió de la participación de otros tres partidos, y desde entonces su trayectoria ha seguido una línea ascendente hasta convertirse en un serio aspirante a dirigir el PSOE en la comunidad autónoma. Nacido en Santa Cruz de Bezana hace 36 años, ha conseguido lidiar con el día a día de una ciudad tradicionalmente conservadora y sacar tiempo incluso para lanzarse a por el liderazgo de su partido a nivel autonómico.

"Las primarias son democracia en estado puro", insiste este ingeniero civil, que pone mucho énfasis en su carrera profesional fuera de la gestión pública mientras recuerda que "la vida política no puede durar eternamente". Esta alusión va directa a su rival en las primarias del PSOE cántabro, Eva Díaz Tezanos, que ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en el partido y en el Gobierno desde hace más de dos décadas."Yo voy a estar a disposición del partido si no gano y espero la misma lealtad por la otra parte", recalca Zuloaga durante la entrevista para despejar las dudas sobre la división interna que se puede producir si se impone el que es considerado el candidato de Pedro Sánchez.

¿Cómo está viviendo este proceso de primarias a nivel personal?

Es un proceso muy ilusionante. El hecho de recorrer Cantabria y encontrarte con los compañeros de las diferentes agrupaciones, que te respalden o que te pregunten, o que quieran debatir conmigo sobre cuál es la mejor línea de trabajo en el Partido Socialista es la parte más positiva. Lo mejor es esa ilusión que vamos recogiendo por las diferentes agrupaciones con compañeros de todas las edades. Quizá lo que más me toca dentro es cuando compañeros de avanzada edad que llevaban tiempo desilusionados, tiempo sin aparecer, te reconocen, algunos entre lágrimas incluso, que vuelven al PSOE porque hay un motivo para hacerlo, que hay un motivo para sentir la militancia. Eso te carga de energía y de responsabilidad a la hora de afrontar este reto.

¿Y cree que el PSOE de Cantabria va a salir reforzado de las primarias gane quien gane?

No tengo ninguna duda. Yo creo que las primarias son un proceso positivo para el partido. Después de la victoria de Pedro Sánchez tenemos un proyecto más fuerte, más ilusionante, y una militancia con ganas de salir a la calle a explicar cuál es ese nuevo partido que nos representa a todos. Esta es la fuerza de nuestro partido y el ejemplo que damos a otros: los de abajo eligen a los de arriba. Yo creo que las primarias del PSOE han venido para quedarse. Esto es democracia en estado puro.

El proceso de recogida de avales ha demostrado una movilización máxima en el seno de la militancia del PSOE de Cantabria. Casi el 85% de los afiliados han puesto su firma por uno u otro candidato y han expresado su interés por participar. ¿Cómo valora estos datos?

Lo que hacen estos datos es poner en evidencia que los militantes querían participar en el proceso de primarias. a. Que en la recogida de avales haya participado el 85% de los militantes es bueno, no hace más que decirnos que el partido está vivo.

¿Y hay margen para hacer cambiar de opinión a esas personas que han avalado a su rival o va a estar tan reñido como parece?

Esto es una campaña electoral dentro de un partido y evidentemente el hecho de que los candidatos estemos intentando hablar con muchos compañeros lo que hace es que consigamos tener contacto con la militancia. En mi caso quizá sea más complicado, porque yo no soy un candidato conocido, yo no he sido secretario general antes, yo soy el alcalde de Santa Cruz de Bezana, el secretario general de Santa Cruz de Bezana, y por eso estoy esforzándome para llegar a la militancia.

Yo no me quedo con los halagos de secretarios generales y secretarios de Organización o alcaldes, yo quiero acercarme a la militancia, quiero tener ese contacto con ellos para que me expliquen qué es lo que les va a volver a ilusionar. Creo que con el proyecto que estamos desarrollando va a salir adelante un partido más fuerte, con muchas ganas de recuperar los espacios perdidos y que conseguirá de nuevo la confianza de la ciudadanía.

Después de la experiencia de las primarias que devolvieron al poder a Pedro Sánchez, ¿cree que su suelo electoral está en los avales conseguidos y que su rival, sin embargo, podría tener menos votos que avales, como le sucedió a Susana Díaz?

Ninguno de los avales que ha firmado por la candidatura de Pablo Zuloaga ha sido un aval basado en el miedo, basado en la presión, sino que es gente ilusionada que ha querido participar de este proceso. Yo creo que vamos a aumentar nuestros votos con respecto a los avales, porque a medida que vamos recorriendo las agrupaciones lo estamos viendo. Las sedes se están quedando pequeñas en nuestros encuentros y estoy haciendo una campaña en positivo porque creo que los errores del pasado solamente pueden servir para una cosa, para aprender de ellos.

Ahora es el momento de hablar de futuro y los compañeros lo están entendiendo. Aquí no sobra nadie, falta mucha gente. Yo no me presento contra nadie, yo me presento para recuperar la fuerza del PSOE y esa es una de las cosas que hay que poner de manifiesto. Aquí no se rompe nada, aquí se viene a trabajar por el partido. Los compañeros seremos útiles mientras aportemos al partido y, en el momento que no seamos útiles, tendremos que volver a nuestra profesión. Yo aporto mi vida laboral: he trabajado en una empresa privada, he sido autónomo, he estado en el paro, desde hace dos años soy alcalde de Santa Cruz Bezana, en un equipo de Gobierno plural junto a otros partidos.

Pablo Zuloaga consiguió imponerse en la recogida de avales para las primarias. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Dice que todos los avales que han recogido ha sido gracias a la ilusión que tienen sus compañeros por apoyar la candidatura que lidera y que no están basados en el miedo o en la presión. ¿Considera que en la otra parte sí ha ocurrido eso?

Yo hablo de ilusión, en ningún caso de supuestos que no van a ocurrir. Pase lo que pase, gane quien gane, el pacto con el PRC va a seguir igual de fuerte e igual de vivo en el Gobierno de Cantabria y en los muchos ayuntamientos donde estamos gobernando. Lo que tenemos que decidir los militantes ahora es qué tipo de partido queremos, cómo queremos afrontar el futuro del PSOE. Evidentemente, hace falta una renovación, es obligatoria.

Desde la otra candidatura se ha cuestionado su vida laboral e incluso ha hecho público el documento que recoge de manera oficial sus distintas ocupaciones después de que lo acusaran de ocultar una parte de su currículum relativa a su trabajo en el Ayuntamiento de Val de San Vicente como asesor. ¿Qué le han parecido esas críticas?

A mí no me parece mal. Cuando me presenté a alcalde en Santa Cruz de Bezana hice pública mi vida laboral, hice público mi currículum, mis títulos, mi formación, mi experiencia en cada uno de los diversos trabajos en los que he estado... Evidentemente, yo he trabajado en el Ayuntamiento de Val de San Vicente. He trabajado en la construcción, porque soy ingeniero de profesión y he sido jefe de obras, he sido jefe de producción, he sido encargado, he sido becario... Estoy orgulloso de todo lo que he aprendido durante mi vida laboral. Tengo 36 años y aporto lo que tengo. Y eso es lo que seré cuando deje de ser parte activa dentro del partido. En el PSOE nadie es imprescindible. Todos tenemos algo que aportar mientras dure nuestra vida política, pero la vida política no puede durar eternamente. Eso también lo tengo claro.

Ha mencionado la parte positiva de las primarias, es decir, cómo se activa la militancia, cómo se ilusionan o cómo se enganchan de nuevo al partido los afiliados, pero este proceso también tiene una parte negativa y es la crispación entre compañeros. ¿Tiene miedo a que esa división, si el resultado es muy igualado, genere problemas en la gestión del día después?

Yo creo que los socialistas somos demócratas convencidos y por eso tenemos articulado este proceso de primarias. No va a haber mejor acuerdo que el que ratifiquen los 2.900 militantes del PSOE de Cantabria, tanto si gano yo, como si gana la otra candidata. Hay un término que se está utilizando mucho dentro del partido y que los socialistas tenemos interiorizado al máximo, y es la palabra lealtad. Yo voy a estar a disposición del partido si no gano y espero la misma lealtad por la otra parte. Estoy convencido de que podremos trabajar juntos y que después del día 16 de julio habrá que tener muchas conversaciones, pero evidentemente los militantes son quienes tienen que opinar sobre el liderazgo del partido y también tienen que elegir el futuro del PSOE. Yo, de verdad, no veo ninguna parte negativa a las primarias, porque después de que se vote todos los militantes de Partido Socialista seremos leales.

Zuloaga fue uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez en Cantabria. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Precisamente desde la candidatura de Eva Díaz Tezanos se ha puesto en cuestión su lealtad hacia el partido y hacia los compañeros por un pacto que se habría cerrado para diseñar una lista unitaria. ¿Cómo fue esa negociación y por qué se rompió al final?

Conversaciones ha habido, una y mil, no solamente con la dirección del partido, sino con los responsables de las diferentes agrupaciones y con muchísimos militantes. Lo que no ha habido es ningún pacto. Por eso estamos aquí, en un escenario en el que los militantes tienen que decidir. Yo me creo las primarias y creo que hay que hacerlas para ser coherentes. No hay que tener miedo a la militancia, aquí no se rompe nada.

A partir de ahí, en mi candidatura hemos sido extremadamente prudentes con los tiempos que marca el partido. Yo no he anunciado mi candidatura antes de tiempo. De hecho, no hablé con ningún medio de comunicación hasta después de haber presentado mi candidatura. Participé en el Congreso Federal del PSOE en Madrid y aproveché ese fin de semana para hablar con Pedro Sánchez, para hablar con su equipo, para hablar con Susana Díaz, y a partir de ahí hablé con los secretarios generales para explicarles que iba a dar el paso y presentarme a las primarias. Al día siguiente presenté mi candidatura y esa misma tarde hice un acto público con compañeros de toda Cantabria en Torrelavega donde estuvieron 400 personas. La primera manera de respetar al partido y respetar a la militancia es respetando los tiempos escrupulosamente.

¿Y hay margen para la reconciliación? ¿Si Pablo Zuloaga gana las primarias del PSOE de Cantabria contaría con Eva Díaz Tezanos y con gente de su equipo en la Ejecutiva?

Sin duda. En las conversaciones que hubo previamente llegué a plantearle a Eva que se sumara al cambio, que se sumara a participar de este nuevo proyecto siendo la presidenta del Partido Socialista de Cantabria. No aceptó y estamos en el escenario en el que estamos, pero ese será el primer ofrecimiento que haga la noche electoral si soy elegido secretario general. Y a partir de ahí, como secretario general tendré que buscar a los mejores compañeros y compañeras para ocupar los puestos de responsabilidad de este partido.

Este es un momento histórico para el PSOE de Cantabria, es la primera vez que se va a elegir a un secretario general a través de un procedimiento de primarias. Esto va a ser elección directa por cada militante. Yo creo que la situación es buena, que el proceso es bueno y que a partir del día 16 todas estas posibles dudas que están surgiendo con la relación de los unos con los otros se van a disipar.

Zuloaga propone que el PSOE elija a todos sus candidatos a través de primarias. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

¿Eva Díaz Tezanos, incluso perdiendo las primarias, podría seguir siendo vicepresidenta del Gobierno de Cantabria?

Perfectamente. Este es el momento de hablar del partido, no de hablar del Gobierno. El pacto del PSOE con el PRC está llevando buenas políticas a la calle y los socialistas que estamos gobernando lo estamos demostrando. En este proceso no se pone en duda el Gobierno, pero sí que tenemos que hablar de qué hace y de cómo debemos gestionar el Partido Socialista.

¿Qué valoración política hace del pacto con el PRC más allá de que considere que la estabilidad está garantizada?

El pacto está siendo complicado en la medida que el Gobierno de Mariano Rajoy machaca a Cantabria constantemente con su falta de compromiso con nuestra región. Todo esto después del Gobierno de Ignacio Diego, que desmontó gran parte del estado de bienestar que había construido anteriormente el Partido Socialista. Esa labor de recuperación está siendo todavía más dura por esa asfixia de la Administración central.

Desde la otra candidatura, sin embargo, sí que se pone en cuestión la continuidad del pacto con el PRC. ¿Ha hablado con Miguel Ángel Revilla para mostrarle su disposición a continuar con ese acuerdo de Gobierno?

Revilla ha hecho unas declaraciones en los últimos días, sin que yo hablara con él, dejando expresamente claro que el pacto es PSOE-PRC y que no es Tezanos-Revilla, anunciando además que no va a haber ningún problema, sea quien sea el secretario general del Partido Socialista de Cantabria. Yo lo tengo claro, él lo ha dicho y será así.

Zuloaga consiguió la Alcaldía de Santa Cruz de Bezana hace dos años. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Parece evidente el desgaste electoral del PSOE Cantabria, que consiguió en los últimos comicios los peores resultados de su historia. ¿Cuáles han sido los errores principales que han llevado a esta situación y qué cambiaría en el partido para intentar dar un impulso?

Lo primero que tiene que recuperar el partido es su músculo, porque es verdad que hemos perdido el respaldo de la ciudadanía en los diferentes procesos electorales. El PSOE tiene que reforzarse, recuperar sus agrupaciones, recuperar a los militantes, que cada uno de ellos sea un socialista activo en sus ámbito de trabajo, en su ámbito social, y a partir de ahí, trabajar para recuperar los espacios que el Partido Socialista ha ido perdiendo.

Tenemos que trabajar a la izquierda para recuperar nuestro espacio y ver a los movimientos sociales, vecinales, mareas... como parte de nuestra gente, porque lo son, porque el PSOE nació para solucionar y afrontar los problemas de los vecinos, de la sociedad organizada en los diferentes colectivos, mano a mano con los sindicatos, con un diálogo permanente.

Hemos hablado de los errores, pero me gustaría que me dijera también las principales virtudes o los mayores hitos de la gestión que reconoce a su rival en las urnas.

Eva Díaz Tezanos, en los diferentes gobiernos en los que ha participado, ha llevado a cabo grandes políticas. Yo recuerdo su etapa como consejera de Educación, implantando las aulas de dos años en toda Cantabria. Eso fue un hito nacional que se consiguió gracias al PSOE. A partir de ahí, en su labor como vicepresidenta, ha estado encima de los problemas de la gente que más lo necesita, una cuestión que asume una socialista como ella.

¿Pablo Zuloaga va a acabar la legislatura como alcalde de Santa Cruz de Bezana?

¡Desde luego! Si de algo estoy satisfecho es de haber conseguido ser alcalde de Santa Cruz de Bezana. Cuando me afilié al partido hace 14 años, lo hice con toda la ilusión de que el partido llegara a gobernar en mi pueblo, un municipio tradicionalmente gobernado por la derecha, de mayorías absolutas del Partido Popular. Hemos conseguido romper esas mayorías absolutas y estamos gobernando razonablemente bien. La ciudadanía está ilusionada, se siente atendida y siente que el Ayuntamiento trabaja para ellos y no al revés. Voy a seguir siendo alcalde de Santa Cruz de Bezana hasta completar la legislatura.

¿Cuáles son las líneas principales de su programa electoral para alcanzar la Secretaría General del PSOE de Cantabria?

Recuperar a la militancia desilusionada, a las agrupaciones locales, que la sede de Bonifaz esté al servicio de todos. El partido tiene que formar constantemente a la militancia. Yo creo que cuando un socialista de corazón se da de alta lo hace porque quiere cambiar la sociedad y quiere aportar para mejorar lo que nos rodea. Necesitamos formación e información, espacios donde debatir. Además, el partido tiene que tener una línea de comunicación más potente, porque los socialistas cuando gobernamos lo hacemos bien e impulsamos políticas que son buenas para la ciudadanía de Cantabria, pero que no calan entre el electorado. Sobre todo a nivel regional, porque es muy evidente la diferencia de votos entre las candidaturas municipales y los resultados de Cantabria.