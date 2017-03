La oposición exige la "dimisión inmediata" de Gema Igual por mentir en su currículum

La publicación de la noticia de eldiario.es sobre la falsa titulación académica de la alcaldesa de Santander, Gema, Igual (PP), ha provocado una reacción inmediata de todos los partidos políticos en la oposición municipal, que han exigido su "dimisión inmediata" ante unos hechos que consideran "intolerables".

El primero en reaccionar ha sido el portavoz del Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, que ha reclamado la "dimisión inmediata" de la regidora porque "los santanderinos no se merecen una alcaldesa que miente", y le ha instado a "no vincular ni un segundo más su nombre al de la representación de la ciudad".

"Lo sucedido es muy grave y se tiene que ir hoy mejor que mañana", ha enfatizado el regionalista, que se ha expresado de este modo en un comunicado después de que eldiario.es haya revelado que la regidora falseó su currículo, que incluía una Diplomatura en Magisterio que no posee, y que rebajó a estudios de Magisterio en la noche de ayer martes en la web municipal.

Fuentes-Pila ha criticado que después de "catorce años de mantener a sabiendas la mentira" trató de "camuflarla" tras conocerse la dimisión de la directora del Observatorio de Salud Pública del Gobierno autonómico, la socialista Estela Goicoechea, por incluir en su currículo una licenciatura en Biotecnología que tampoco tenía.

"Vio las orejas al lobo y lo hizo solo por eso", ha opinado el portavoz regionalista, para quien es una "pena" que en todo este tiempo "no considerase la gravedad de lo que estaba haciendo". En este sentido, cree que la dimisión de Goicoechea "muestra la puerta de salida a Igual", que no tiene "ninguna otra alternativa".

"¿Alguien puede defender que los santanderinos han de conformarse con una alcaldesa que ha mantenido catorce años una mentira?", se ha preguntado, al tiempo que ha considerado que, "rota la confianza, nada de lo que dijese en el futuro tendría credibilidad, por lo que ha de marcharse".

Así, ha señalado que "todos" los documentos oficiales en los que se hacía referencia a la biografía de Igual, desde la página web hasta los comunicados del Partido Popular, "han recogido desde 2003, año en el que asumió la Concejalía de Turismo y Festejos, un engaño".

Por otra parte, el regionalista se ha preguntado si el exalcalde de Santander y hoy ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tenía constancia de esta circunstancia sobre Igual, a la que se ha referido en varias ocasiones como "su hermana", un hecho que, en su opinión, sería "gravísimo".

Por último, ha opinado que la legislatura está siendo "negra para el PP" y "una vergüenza, por su culpa, para los santanderinos", que ya han tenido que presenciar la dimisión de una edil de Empleo después de "robar" más de 6.000 euros de fondos públicos, y "ahora esto".

"La ciudad es mucho más que una concejala que roba y una alcaldesa que miente, si Igual no dimite, que deseo que sí, sus propios compañeros deben exigírselo por el bien de Santander", ha concluido Fuentes-Pila.

"Engaño intolerable"

También se ha mostrado muy crítico el concejal de Izquierda Unida, Miguel Saro: "La titulación académica no es el único activo relevante para ejercer un cargo público, ya que hay empleados públicos sobradamente capacitados para conducir la administración. No obstante, desde Izquierda Unida valoramos por encima de todo la honradez y la transparencia", ha expresado el edil a través de un comunicado.

"El fraude que supone intentar engañar a los vecinos sobre tu cualificación académica es algo intolerable y merece el mayor reproche político dado que refleja la esencia de algunos partidos políticos que no dicen la verdad ni al médico. Si se confirma, debería dimitir", ha concluido Saro.

Debate en el pleno

También el concejal de Santander Sí Puede cree que la regidora de Santander, Gema Igual, debe presentar "de forma inmediata e irrevocable la dimisión de todos sus cargos", incluyendo el que ostenta como máxima representación del Ayuntamiento.

Antonio Mantecón presentará en el próximo pleno municipal una moción pidiendo su salida del Consistorio "para evitar que vuelvan a producirse casos similares" y también se propone la inclusión del currículum académico de todos los cargos públicos del Ayuntamiento en el portal de transparencia de la página web, en donde todas las titulaciones y los datos más relevantes "deberán certificarse de forma fehaciente".

El concejal de Santander Sí Puede promoverá que dicha moción y la propuesta de dimisión sea apoyada por la mayoría de los grupos municipales del Consistorio. Para ello, intentará que dicha moción sea conjunta.

Para el edil, "el falseamiento del currículum académico es un hecho grave, no por entender la política desde una condición elitista, sino porque los representantes políticos que se presentan a unas elecciones deben dar ejemplo y ser veraces en la información que aportan sobre su capacitación para un cargo público".

Aunque para Mantecón "no se juzga aquí si Gema Igual está o no capacitada para el cargo que ostenta, a pesar de no haber terminado sus estudios. Lo que se trata de dirimir aquí es si ha mentido o no. Y, desde luego, los que no mienten son los hechos", ha insistido a preguntas de este periódico.

"Gema Igual ha tirado balones fuera y no reconoce el falseamiento del currículum pero hay datos que son irrefutables. La publicación de su falsa titulación académica, diplomada en Magisterio, ha figurado publicada durante años en la página web del Ayuntamiento y en todos los comunicados que se han mandado con el currículum en las pasadas elecciones. Además, es curioso que la información falsa sobre la titulación se mantuviera hasta el martes 28 de marzo, y se haya retirado este miércoles, coincidiendo con la dimisión de Estela Goikoetxea por los mismos motivos. Las causalidades no existen en política", reitera Mantecón.

Por último, el edil recuerda que, en los estados de nuestro entorno, "falsear el currículum vitae de un representante político se considera una grave transgresión de la confianza depositada por los electores y es común que tenga como consecuencia la dimisión en el cargo. Hay un montón de ejemplos", recalca. A su juicio, en España "ese hábito tan saludable es una práctica común".

En el caso de Gema Igual, considera el portavoz de la formación municipalista, "está claro que la han pillado y debe reconocer su error, dimitiendo por ello. De no hacerlo, estaríamos trasladando a la ciudadanía el mensaje de 'vale todo', que nada tiene consecuencias cuando se tiene el poder y que la mentira es parte de la política", concluye el concejal.

Información falsa durante años

El último en reaccionar ha sido el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, que ha pedido la dimisión de la alcaldesa por haber mantenido "durante años como oficial" una información "falsa" sobre su formación académica.

Los socialistas han considerado "sumamente grave el intento fallido de esconder una información falsa publicada como cierta, y mantenida durante años como oficial". Así lo ha indicado tras conocer "la manipulación del currículum de la alcaldesa", en el que se ha venido indicando que era diplomada en Magisterio cuando no tenía la titulación.

A pesar de que la regidora ha negado haber mentido sobre su formación y ha achacado a un "error" que pusiese "diplomada" en su perfil de la web municipal, el PSOE ha insistido en que "los comunicados oficiales del PP y la información oficial publicada en la página web han emitido esta información falsa desde 2003, sin que en ningún caso la alcaldesa desmintiera o corrigiera los mismos durante todos estos años".

Silencio en Ciudadanos

El único partido que no se ha pronunciado aún sobre estos hechos es Ciudadanos, que guarda silencio sobre la polémica a pesar de la petición por parte de este medio de una valoración de su concejal y portavoz municipal, David González.

La formación naranja permitió gobernar al PP en Santander pese a la pérdida de la mayoría absoluta en las últimas elecciones y propició la investidura primero de Íñigo de la Serna y posteriormente de Gema Igual, además de facilitar con sus votos a favor o las abstenciones de sus dos ediles en el Consistorio que el equipo de Gobierno saque adelante todas sus propuestas y apruebe los presupuestos de la ciudad.