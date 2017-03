Gema Igual se resiste a dimitir y atribuye su título de Magisterio a un "error"

Gema Igual no seguirá los pasos de Estela Goikoetxea. La alcaldesa de Santander, que durante 14 años ha falseado su formación académica, se resiste a dimitir y atribuye a un "error sin mala fe" el título de Magisterio que ha figurado en su biografía a lo largo de toda su carrera política.

La regidora municipal, que tomó posesión del cargo en noviembre tras la marcha de Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento, ha remitido un comunicado a todos los medios de comunicación exculpándose después de que eldiario.es desvelara que en la web del Ayuntamiento se había modificado su perfil unas horas después de conocerse la dimisión de la directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria por haber inflado su currículum.

Hasta la mañana de este miércoles, Gema Igual aparecía en el portal del Consistorio como "diplomada en Magisterio". Ahora, en el campo de formación se describe como con "estudios en Magisterio".

En su defensa, la alcaldesa ha indicado que, a raíz de la dimisión de Goikoetxea, "con el fin de asegurarse de que no se cometiera ningún error en su caso, comprobó que, en la web del Ayuntamiento, aparecía como diplomada, por lo que se ha pedido que se corrigiera esa información, algo que ha sido posible realizar esta mañana".

"Por mi boca nadie podrá decir nunca que ha escuchado que fuera diplomada en Magisterio", ha sostenido Igual, que también asegura que siempre se ha referido así a su formación y ha especificado que no había terminado la carrera.

Sin embargo, lo que no ha aclarado la dirigente del PP es por qué en las comunicaciones oficiales de su partido también se le presentaba como diplomada. Así figura, por ejemplo, cuando en marzo de 2011 y 2015 se anunció que en la lista del PP a las elecciones municipales ocuparía el puesto número 2 tras Íñigo de la Serna.

En las comunicaciones oficiales del PP, Gema Igual se presentaba como "diplomada en Magisterio".

"Si en algún lugar aparece, por error o por confusión al hablar de estudios de Magisterio, alguna mención a la diplomatura, no ha sido, desde luego, ni por mala fe por mi parte ni con la intención de hacer ver que tengo una titulación de la que no dispongo", ha insistido la alcaldesa.

Finalmente, ha recordado que, para desempeñar su cargo, "no se requiere de ninguna titulación específica y que, en consecuencia, no se da el caso de que no cumpla con ningún requisito que le fuera exigible".