Hector Alterio, Blanca Portillo y José Luis García-Pérez, en la programación teatral del Arriaga hasta junio

Las actuaciones de Hector Alterio, Blanca Portillo y José Luis

García-Pérez destacan en la programación teatral del teatro Arriaga de Bilbao hasta el próximo mes de junio. El veterano intérprete argentino

asumirá el papel estelar de 'El padre', una farsa trágica y divertida del 6 al 10 de junio.

Por su parte, Blanca Portillo y José Luis García-Pérez protagonizarán 'El cartógrafo', la búsqueda de un mapa que "se convierte en la búsqueda de su propio yo" del 11 al 14 de mayo.

Según recoge la web del teatro Arriaga, el propio autor, Florian Zeller, califica 'El padre' de farsa trágica. "Ahí radica su grandeza y su dificultad, puesto que aborda un tema tan espinoso como la pérdida de la realidad debida a la vejez. Nos adentramos en la perspectiva de una mente confusa o, quizá, confundida por los intereses de los que le rodean, nunca lo sabremos", añade.

Sin ridiculizar jamás al personaje, Andrés (Héctor Alterio) hace reír. "Las situaciones ambiguas, muchas veces contradictorias, las réplicas mordaces, los personajes duplicados, cambiantes, y por encima de toda la duda de si lo que realmente sucede es lo que dice la familia o es lo que siente el padre, producen una obra muy divertida, muchas veces cercana al drama, otras muchas a la comedia y que casi siempre recuerda a un inquietante "thriller" al estilo Hitchcock. Porque cuando creemos estar en una certeza, llega un revés inesperado que nos desconcierta y nos vuelve a atrapar", apuntan sus creadores.

'EL CARTÓGRAFO'

Del 11 al 14 de mayo estarán sobre el escenario del Arriaga Blanca Portillo y José Luis García-Pérez con 'El Cartógrafo'. "En la Varsovia de nuestros días, Blanca escucha la leyenda del cartógrafo del gueto. En concreto, la leyenda decía que un viejo cartógrafo se empeñó, mientras todo moría a su alrededor, en dibujar el mapa de aquel mundo que estaba en peligro. Pero para realizar esa tarea, el cartógrafo precisaba de ayuda, porque como sus piernas ya no lo sostenían, no podía buscar los datos que necesitaba, así que era una niña la que salía a buscarlos para él", relatan sus autores.

"Blanca tomará por verdad la leyenda del cartógrafo y se lanzará a su vez, obsesivamente, a la búsqueda de aquel viejo mapa. Pero esa búsqueda tendrá una hondura mayor para ella puesto que, sin saberlo, estará saliendo a la búsqueda de sí misma. El cartógrafo es una obra -un mapa- sobre esa búsqueda y aquella leyenda", han añadido.

La próxima obra de teatro que acogerá el Arriaga esta misma semana, del 21 al 22 de abril, será 'Democracy in America'. La obra toma como inspiración y adapta con libertad el libro homónimo escrito por Alexis de Tocqueville en 1835, en el que la mirada de un joven europeo observa con perplejidad la democracia de América.

Sin embargo, es la democracia en sí misma, y no tanto América, lo que ocupa a Tocqueville y la estudia al detalle para ver si sería aplicable en Francia. Aquella fue una de las primeras veces que Europa dejó de mirar a Atenas como fuente de explicación política y humana.

OBRA EN ITALIANO

Este espectáculo es la celebración de lo que "nunca se ha celebrado: el final del sacrificio, del culto y de la religión, para visualizar lo que es anterior a la política, ese singular momento en que los dioses ya no están presentes, pero tampoco han muerto por completo. No hay más sacrificios, pero aún tampoco política, y ahora no sabemos qué hacer, a dónde ir, a quién reclamar", apuntan desde el teatro. La obra es en italiano (sobretitulada en euskera y castellano).

Del 9 al 10 de mayo estará en el cartel del teatro bilbaíno 'Soka', protagonizada por Iñaki Rikarte, "una búsqueda en la que se dibujan los límites entre la culpa y la responsabilidad". Un profesor de gimnasia encuentra el cuerpo de un alumno suyo de 11 años ahorcado con la cuerda de entrenamiento. Repudiado por su entorno, que lo considera culpable de lo ocurrido, Igor emprende una búsqueda en la que se dibujan los límites entre la culpa y la responsabilidad.