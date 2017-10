Mendia no cree que el PNV "tenga la tentación de seguir el camino de Cataluña", pero si lo hace "no encontrará" al PSE

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, no cree que el PNV tenga "la tentación de seguir el camino de Cataluña", si bien ha advertido de que, si lo hace, "no va a encontrar nunca" a los socialistas. Asimismo, considera que, "si los vascos tenemos reconocidos nuestros derechos históricos en una disposición adicional en la Constitución, quizá se podría encontrar ahí una vía" para Cataluña.

En una entrevista publicada por el diario El Correo, recogida por Europa Press, la dirigente socialista advierte de que la situación que se está viviendo en Cataluña "deber servir de vacuna perfecta para Euskadi, de revulsivo, de justo lo que no tiene que pasar aquí en ningún caso".

En esta línea, reitera la apuesta del PSE por "el programa de gobierno y la estabilidad del Ejecutivo vasco", que integran socialistas y jeltzales, "en un momento en que Euskadi se juega mucho". No obstante, precisa que, "si el PNV tiene la tentación de seguir el camino de Cataluña, que creo que no, pero si la tuviera, ahí a nosotros no nos va a encontrar nunca".

Mendia afirma que le preocupa "la fascinación" de algunos dirigentes nacionalistas con Cataluña, que "incluso les lleva a reconocer su independencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa". "Me sorprendente cuando hablan de la envidia que sienten con respecto al 'procés'. Aunque supongo que ya no sentirán tanta al ver que los centros de empresas se están marchando de Cataluña", añade la líder del PSE, que subraya que, si en Euskadi sucediera lo mismo, "haría inviable" el Concierto económico.

Preguntada si confía en el PNV, precisa que espera que "no estemos despistados en patrias, banderas y cosas de esas" y que "a nadie se le ocurra tirar por la borda lo que hemos estado levantando con mucho coste en estos últimos años: un nuevo clima político, de convivencia, de poner en la agenda los problemas de las ciudadanos en las instituciones".

Mendia señala, por otro lado, que la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco debe trabajar para "procurar que haya un acuerdo", aunque, si no se alcanza esta legislatura, continuará la siguiente y "no hay que vivirlo con ninguna angustia y, mucho menos, con prisas o una fecha concreta como meta". "Tenemos que hacerlo bien, el cuándo importa menos", opina.

Por su parte, apuesta por "hacer primero la reforma constitucional y luego la estatutaria" porque, de ese modo, "podríamos tener más competencias y aumentar el autogobierno en aspectos que ahora, con la Constitución vigente, no podemos". Sin embargo, reconoce que el resto de partidos quiere abordar la reforma estatutaria vasca "ya, ya, ya", lo que implica que deberá "ser dentro del marco de la Constitución del 78".

Asimismo, reitera que el PSE nunca va "salirse de la legalidad vigente" ni a apoyar el derecho a decidir, pero "todo lo demás" es susceptible de "negociación y acuerdo".

UNA VÍA

La dirigente socialista afirma, por otro lado, que el president, Carles Puigdemont, "debe decir en qué parte de la legalidad se está moviendo para que nos aclaremos nosotros, los catalanes y el conjunto de Europa" en su contestación al requerimiento realizado por el Gobierno central. Asimismo, insiste en que, "si quiere dialogar, tendrá que venir a la legalidad, donde podemos encontrarnos".

En este sentido, cita la comisión propuesta por el PSOE para la reforma constitucional en el Congreso y añade que su partido está "dispuesto a empujar a todos los partidos a hablar y negociar", aunque, insiste, "dentro de la legalidad".

"Si vuelve a una posición anterior al día 7 de septiembre, podemos hablar del tema de financiación, de recuperar artículos del Estatut que el Tribunal Constitucional dejó sin vigencia y que están activos en otras comunidades autónomas, o incluso de hacer un nuevo Estatut. Y si los vascos tenemos reconocidos nuestros derechos históricos en una disposición adicional de la Constitución, quizá para Cataluña se pueda encontrar ahí una vía", propone.

Mendia reclama "generosidad y altura de miras por parte de todos", tanto partidos como comunidades autónomas, ya que "podemos seguir desangrándonos como hasta ahora, con estos debates y tensiones sociales que han llevado la ruina a Cataluña, o llegar a un acuerdo que sirva para otros 40 años".

En esta línea, apunta que, "si en el 78 se diferenció entre nacionalidades y regiones, y siempre se ha pensado que hay comunidades que son históricas porque también lo fueron en la etapa de la República, está claro que hay unos hechos que son diferenciales y que van a seguir siéndolo y, por tanto, hay que reconocerlo".

"Y en tanto en cuanto eso no se haga, va a permanecer el ruido y el lío permanente", advierte la dirigente vasca, que insiste en que la comisión que se abrirá en el Congreso es "un buen camino al que tanto nacionalistas vascos como catalanes deberían sumarse para aportar y encontrar un marco de convivencia común, por lo menos, para otros 40 años".

Mendia, que se muestra convencida de que "no va a haber jaleo" dentro del PSOE por el tema catalán ya que el apoyo a Pedro Sánchez es "total", considera que "ahora no toca pasarle la factura" a Mariano Rajoy, sino "solucionar el problema catalán". "Pero ya tocará", indica.