Ortuzar dice que reconocer el "daño injusto" no es "condición" para el acercamiento, pero "hay que hacerlo"

El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que reconocer el "daño injusto" causado no es "condición" para que se produzca el acercamiento de los presos de ETA, pero "hay que hacerlo". Ortuzar ha asegurado que "le escama" que se produzca una resistencia a hacerlo y "da que pensar de la sinceridad de todo el proceso".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que el de los presos es "un tema que está sobre la mesa" y al que hay que dar "respuestas múltiples". "El primer actor son los presos, ellos tienen que dar una respuesta", ha dicho.

El presidente del PNV ha recordado que el colectivo se encuentra en "un proceso" que ha dicho respetar. "Tenemos la paciencia suficiente para esperar a que termine el proceso y ver cuál ha sido su desarrollo final", ha dicho.

El "segundo actor importante es el Gobierno español", según Ortuzar, porque "es el que tiene en su mano la política penitenciaria". Sin embargo, ha destacado la existencia de "otros actores importantes, como el Gobierno vasco", que "aun no siendo competente, tiene un plan que podría ser el adecuado para la primera etapa que viene".

"Otros actores somos los partidos políticos españoles y también los vascos, que tendremos que crear el clima para mover a los Gobiernos a que hagan lo que tienen que hacer", ha añadido.

A su juicio, "hay mucha tarea por hacer". "Me da igual el huevo y la gallina, qué es primero, si la autocrítica, la disolución o los movimientos. Cada uno tenemos que hacer nuestros 'etxekolanas' (deberes) los tenemos que ir haciendo cada uno en su ámbito, sin mirar de reojo al otro", ha asegurado.

Además, ha rechazado "condicionar", como, al parecer, harían los reclusos, que según afirman algunas informaciones, estarían esperando "a que haya primero movimientos para hacer su autocrítica" porque, si no, "esto no va a salir bien".

Por otra parte, ha aludido a la carta del PNV a los presos de ETA, en la que se manifestaba su compromiso "ante ellos y con ellos para hacer las cosas, para intentar que las cosas cambien".

"Es sincero, es decidido y lo vamos a mantener, pero también les pedimos a ellos un compromiso sincero y valiente y, a veces, eso pasa por hacer cosas que te dan vértigo pero que, una vez hechas, te das cuenta de que no han sido ni tan difíciles, ni eran tan complejas", ha dicho.

Ortuzar ha asegurado que el PNV no condiciona "ni ha condicionado nunca" que los presos asuman el 'daño injusto causado' para que se pueda dar un acercamiento. "Pero hay que hacerlo. No entendemos por qué no, por qué esa resistencia. ¿Tanto cuesta decir reconozco el daño injusto causado por mis acciones? ¿Es tan duro? Pero si es la verdad, es un dato objetivo", ha manifestado.

SINCERIDAD

En su opinión, los presos de ETA pueden pensar que dar ese paso es "una especie de traición a 50 años de lucha o estrategia política" cuando se trata de "reconciliarse con esta sociedad y con las víctimas". "A mí me escama que haya gente que tenga incoveniente en hacer eso, me da que pensar de la sinceridad de todo el proceso, si no se hace", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que ello "no quiere decir que no haya que dar pasos en política penitenciaria porque son de justicia, son derechos que tienen los presos sea cual sea su estadio, condición y credo ideológico".

"Vamos a ir viendo cada uno, en nuestro ámbito, esos múltiples actores, cómo trabajamos. Que cada uno se nos exija por la responsabilidad que tenemos y por la implicación que estamos dando", ha concluido.