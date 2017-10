Registrados 2,1 grados bajo cero esta madrugada en Pagoeta (Álava)

La segunda temperatura más baja este domingo se ha detectado en Abetxuko (Vitoria) con 3,6º C, mientras en Paganos (Laguardia) se ha llegado a 5º C, en Arrasate 5,6º C, en San Sebastián 8,6º C y en el barrio bilbaíno de Deusto 9,4º C.

Para este próximo lunes, Euskalmet señala que seguirá luciendo el sol, con nieblas y fresco a primeras horas, y sol y temperaturas rondando los 20-23 ºC el resto del día. El viento seguirá siendo flojo y predominará el nordeste. Las temperaturas mínimas se situarán en 3º C en Vitoria, 7º C en Arrasate, 9º C en San Sebastián y 10º C en Bilbao.