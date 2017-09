Pello Urizar (EA) muestra su apoyo al referéndum del 1-O y llama a crear "un segundo frente a favor de la democracia"

En su intervención en el acto político del Alkartasun Eguna, celebrado este domingo en Pamplona, Urizar ha valorado que "el recorrido que se esta realizando en Cataluña ha sido acordado e impulsado por organizaciones de diferente tipo, origen, ideología, cada una con su propio cometido y sin buscar ni especiales protagonismo ni mirarse demasiado al ombligo" y ha resaltado que "sólo de esa manera se puede hacer frente a la imposición y represión del Estado español".

El dirigente de EA se ha mostrado convencido de que "la sociedad catalana va a hacer frente a todo lo que le eche el Gobierno de Mariano Rajoy" y de que el 1-O "va a poder votar para decidir su futuro". "Su lucha también es la nuestra porque nosotros también creemos en los derechos de los pueblos y que votar es democracia", ha remarcado Urizar que ha señalado que la sociedad catalana "está demostrando que es un pueblo con un civismo impresionante y "es un ejemplo para todo el mundo".

Por este motivo, ha mostrado el apoyo de EA al referéndum del 1 de octubre y ha expresado el compromiso de su formación de trabajar por un "segundo frente a favor de la libertad y de la democracia". "Nos va a tocar crear ese frente porque es la consecución lógica cuando el que tienes en frente se niega a que puedas decidir tu futuro".

"Nos gustaría tener en frente a un Estado de la calidad democrática de Canadá o el Reino Unido pero nos ha tocado un Estado español que siempre priorizará su imperio de la ley por delante de la democracia", ha criticado Pello Urizar que ha destacado que "hablamos de democracia no de independencia, de poder preguntas a la sociedad su voluntad". "A eso le tiene miedo el Estado español que intentará que no se pueda preguntar sobre cuestiones que no están bajo su control", ha incidido.

El secretario general de EA ha afirmado que "la legalidad nunca se puede utilizar para obstaculizar la voluntad popular" y ha indicado que "si sólo fuese legalidad todavía existiría la esclavitud y las mujeres no podrían votar". "Las leyes son necesarias para organizar la sociedad, pero es esa misma sociedad la que les concede o retira la legitimidad", ha subrayado.

(Habrá ampliación)