Albiol advierte a Rovira de que "echando miedo" no lograrán su objetivo

El presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha advertido hoy a las secretaria general de ERC, Marta Rovira, que "insultando, faltando al respeto y echando miedo a la gente no van a conseguir su objetivo".

Albiol, que ha visitado hoy Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) junto al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado que los independentistas llevan dos años "engañando a todo el mundo" y que con las afirmaciones de Rovira sobre que el Gobierno les amenazó con "muertos en las calles" ya no se puede transigir.

"Ya es suficiente de engaños y, por favor, que se marchen a casa democráticamente y nos dejen gobernar a los que tenemos ganas y sabemos gobernar para todos los catalanes con independencia de su ideología", ha pedido el candidato popular.

Ha considerado inadmisible que el gobierno de la Generalitat en lugar de crear oportunidades se haya dedicado a crear división y cizaña y ha acusado a los independentistas de estas más preocupados por reclamar que "los jordis" regresen de la cárcel a Cataluña que por que vuelvan las empresas que se marcharon.

Frente a ellos, ha resaltado, haciendo un juego de palabras, que su prioridad no será la ley de independencia, sino la ley de dependencia, que los pensionistas puedan cobrar y que las empresas se queden.

El PP, ha dicho, luchará para que nadie obligue a lo catalanes a renunciar a vivir en paz y con tranquilidad económica, ni tampoco a sentirse también españoles.

"Que lo escuchen perfectamente Puigdemont, Junqueras y toda la tropa: nos sentimos muy catalanes, pero orgullosamente españoles", ha subrayado Albiol.

En este sentido, ha defendido que su candidatura es "muy representativa" de la sociedad catalana, porque no solo representa a los simpatizantes del PP, sino a todos los que se sienten catalanes y españoles, a diferencia de la del PFEeCAT.

Según ha recalcado, la lista que lidera el expresidente catalán, Carles Puigdemont, está llena de "radicales". "Todos han estado trabajando por la ruptura con el resto de España y representan solo a una parte muy pequeñita y absolutamente radicalizada", ha incidido.

Preguntado por los periodistas si estaría dispuesto a debatir con Puigdemont, ha respondido que no le parece "presentable", "digno" y "serio" sentarse a debatir con "un señor que ha huido de la justicia".

"No tenemos decisión, porque no tenemos una propuesta, pero en política estoy para debatir con mis rivales, no con personas que son prófugos de la Justicia", ha concluido.