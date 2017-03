Irene Montero pide reunirse con la Asociación de la Prensa para abordar las críticas a Podemos por "acoso"

La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, ha pedido este lunes una reunión con la Asociación de la Prensa de Madrid tras la publicación de un comunicado crítico con la formación. La APM ha emitido este lunes un comunicado, en respuesta a la petición de amparo de un grupo de periodistas, en el que exige a Podemos que "deje de una vez por todas la campaña sistematizada de acoso personal y en redes que viene llevando a cabo contra profesionales de distintos medios, a los que amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones".

"Me encantaría reunirnos con la APM. Me parece extraño porque no se han dirigido a nosotros, esperaré a ver en qué se concreta", ha señalado Montero en declaraciones a la Cadena Ser poco después de que se hiciera público el comunicado.

Según la denuncia que recoge la organización presidida por Victoria Prego, el "acoso" de los miembros de Podemos se realiza desde hace más de un año "en sus propias tribunas, en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter" y su objetivo es "minar la credibilidad y el prestigio de estos profesionales". La Asociación afirma que han tomado la decisión de emitir el comunicado tras considerar las "pruebas documentales", pero no las aporta.

"Esta inaceptable campaña, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura", reza el documento publicado por la entidad, que considera además que es "totalmente incompatible con el sistema democrático" porque vulnera "de una manera muy grave" los derechos a la libertad de expresión e información. Señalan concretamente al "equipo directivo de Podemos, encabezado por Pablo Iglesias" y a "personas próximas" a ese círculo.

La portavoz de Podemos ha asegurado que la formación "no se reconoce" en las palabras del comunicado de la APM: "Creo que hemos sido un ejemplo en que cuando hemos hecho algo que no estaba bien hemos pedido perdón y lo hemos aclarado. Se ha sido un poco más injusto con nosotros de lo que se debería". Además, Montero ha reiterado que la Asociación tendría que haber contactado con ellos de forma previa a hacerlo público.