Aznar se desentiende de su herencia de corrupción en el PP y el Gobierno

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, se ha desentendido este miércoles de su legado de corrupción durante su periodo al frente del Partido Popular y de la presidencia del Gobierno. El expresidente popular ha asegurado que él "no conocía nada de eso"; que no ha tenido ninguna relación con Francisco Correa ("esa persona"); y que Rodrigo Rato fue "un político formidable".

En su primera entrevista en la Cadena SER en 21 años, Aznar se ha desmarcado del alegato final de la Fiscalía Anticorrupción que apunta que existen "pruebas abrumadoras" de la financiación ilegal del partido entre los años 1999 y 2005. Un periodo de tiempo que, salvo por un año, abarca la presidencia del Gobierno y la presidencia del PP de José María Aznar.

"Respeto mucho lo que diga el fiscal, pero yo no conocía eso y tampoco puedo dar ninguna aportación original sobre esta cuestión", ha señalado el expresidente popular, que ha asegurado que no siente "ninguna responsabilidad" por los 37 cargos públicos que están siendo procesados en un proceso contra la corrupción del partido que presidió. "No siento ni responsabilidad ni indiferencia".

Sobre Francisco Correa, principal cabecilla de la Gürtel, Aznar ha señalado que "difícilmente" le podía conocer y ha negado que le invitase a algún "acontecimiento familiar". "Probablemente nos hayamos saludado alguna vez, pero poco más".

"Yo no he confiado en esa persona porque no he tenido relación con esa persona", ha asegurado el expresidente sobre uno de los invitados a la boda de su hija, Ana Aznar Botella, en el año 2002 en San Lorenzo de El Escorial. Una boda que, como reconoció el yerno de Aznar, se financió en parte con dinero de la Gürtel.

El expresidente del Gobierno se ha escudado en que él desconocía la gestión del partido: "de la administración ordinaria de las cosas no me ocupaba yo. Por eso hay gente con la que yo tenía muy poca relación", ha explicado. Sin embargo, Aznar ha defendido a su vicepresidente, Rodrigo Rato, condenado por apropiación indebida e investigado por fraude fiscal y blanqueo, al que sí nombró. "Rodrigo Rato fue un político formidable y fue un vicepresidente del Gobierno formidable que contribuyó de una forma muy importante al progreso de España", ha apuntado.

"Por hacerle vicepresidente y por hacerle ministro seguro que no me equivoqué", ha señalado el expresidente. Aznar ha asegurado que él no es responsable de lo que hizo "luego" Rato y ha puesto en duda las acusaciones de la Guardia Civil que apuntan a que el exvicepresidente se aprovechó de su cargo durante su mandato. "A todas las cosas que se dicen no se les puede dar la verosimilitud de una sentencia firme", ha sentenciado.