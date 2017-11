Catalá le pregunta a ERC si los políticos catalanes están fuera de la Ley

"¿Son mejores los políticos de Cataluña para no tener que responder ante la Ley?" le ha preguntado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a la diputada de ERC Esther Capella, quien le había reprochado al Gobierno el encarcelamiento por razones políticas de miembros del anterior Govern.

"Las personas encarceladas" son "presos políticos" y han sido enviados a prisión preventiva por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela debido a las ideas que defienden, ha reprochado Capella a Catalá, a quien ha afeado "la agresión impune a quienes no gritan 'Viva España'" y el maltrato al Govern en el traslado a prisión.

En la sesión de control del Congreso, el ministro ha defendido la independencia de los jueces y ha añadido, sobre las órdenes de prisión preventiva acordadas por la Audiencia Nacional en relación con la declaración unilateral de independencia (DUI), que se han acordado "ante la presunta comisión de delitos previstos en el Código Penal con larguísimas penas".

"Los políticos no son intocables. No están al margen de la acción de la Justicia. ¿Es que hay delitos que puede cometer un político? ¿Son mejores los políticos de Cataluña para no tener que responder ante la ley?", le ha espetado el ministro a la diputada.

"Ustedes están en el camino de deslegitimar las instituciones sin importarles el daño que hacen", ha añadido, antes de que la diputada catalana llamara a la huelga general en Cataluña convocada hoy para pedir la libertad de los políticos encarcelados.