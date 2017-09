Catalá defiende que el vídeo del PP aporta "objetividad" a mentiras del 1-O

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido hoy que el vídeo difundido por el PP que denuncia la "hispanofobia" que sufren algunos partidos y ciudadanos aporta "información", "transparencia" y objetividad" al debate que algunos están contaminando con "mentiras".

"El vídeo no creo que venga a calentar el ambiente, y esto es interpretativo", ha dicho Catalá en declaraciones en Telecinco sobre este vídeo que, con el lema "no es democracia, es hispanofobia", reproduce afirmaciones de dirigentes políticos catalanes en las que expresan su desprecio por los españoles.

Entre los testimonios, figuran intervenciones el actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el diputado de ERC Gabriel Rufián; el expresidente Jordi Pujol o su esposa Marta Ferrusola.

Forcadell afirma que "Ciudadanos y el PP no son partidos catalanes, sino partidos en Cataluña" y Rufián critica a políticos catalanes como Inés Arrimadas o Jorge Fernández Díaz por no haber nacido en la comunidad.

Para Catalá, este vídeo muestra algunas imágenes de lo que está pasando en Cataluña y las "barbaridades" que se han dicho sobre este debate y que son, ha opinado, "las que nos han traído hasta aquí".

"No he promovido este vídeo pero cuando lo he visto no creo que se deba retirar", ha añadido el titular de Justicia, que ha acusado a los independentistas de contar "demasiadas mentiras", como identificar votar con democracia.

El ministro ha denunciado las pintadas en las calles de quienes no apoyan el secesionismo, la coacción a los alcaldes y, incluso la censura de libros en bibliotecas.

"Es una barbaridad. Estamos recuperando una etapa negra en la historia de la democracia que nunca deberíamos revisitar", ha zanjado.