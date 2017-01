La Comisión parlamentaria sobre el caso Bárcenas no echará a andar hasta después del Congreso del PP

Luis Bárcenas ha vuelto a confirmar este lunes ante el juez la existencia de una caja B en la contabilidad del Partido Popular, pero la Comisión de Investigación que Ciudadanos quiere impulsar en el Congreso, precisamente para abordar la supuesta financiación ilegal del partido conservador, aún no tiene fecha para iniciar sus trabajos parlamentarios.

Los de Rivera asumen que es muy complicado que su iniciativa pueda ser debatida y, en su caso, aprobada, durante la primera semana de febrero en la que solo hay previstos dos plenos, por lo que el asunto no va a enturbiar el Congreso Nacional del PP en el que Mariano Rajoy será aclamado de nuevo como presidente del partido. El cónclave de los conservadores se celebra entre los días 10 y 12 de febrero.

Precisamente, antes de Navidad, los populares pidieron en la Junta de Portavoces que la Cámara dejara libre esos días para no interferir en los preparativos de su Congreso. Ciudadanos, que tiene prevista su IV Asamblea General el 4 y 5 de ese mes, protestó pero no le sirvió de nada dado que el PSOE y Podemos -que también celebra el suyo en las mismas fechas que el PP- no opusieron resistencia.

De ese modo, el partido de Rivera asume que dicha Comisión de Investigación tendrá que esperar por lo menos hasta finales del próximo mes para ser aprobada pese a que llevan tiempo reclamándola e hicieron bandera de ella en el pacto de investidura. No obstante, será la Mesa del Congreso la que tendrá que poner fecha a la inclusión de la iniciativa en un orden del día.

En un principio la denominación de la Comisión de Investigación llevaba aparejada el nombre de Bárcenas pero el PP consiguió, in extremis, que se eliminase la alusión al extesorero del pacto anticorrupción y por la regeneración firmado por ambos partidos el pasado mes de agosto. Fue poco antes de proceder a la firma entre los dos portavoces, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta. La petición del PP provocó momentos de tensión pero finalmente esa cláusula se cambió.

Este lunes, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se limitaba a certificar que las declaraciones de Bárcenas ante el juez "confirman la necesidad de abrir una Comisión de Investigación sobre la financiación de los populares". Pero reconoció que no hay ninguna fecha cerrada para que se debata su constitución.

Villegas aseguraba que espera que Rajoy cumpla su palabra y su grupo vote a favor de su creación para sacarla adelante "por unanimidad". De lo contrario, ha recordado que en el Parlamento hay más grupos y que la mayoría parecen estar dispuestos a apoyarles por lo que la propuesta vería la luz.

Fuentes del PP afirman que "seguramente" no se opondrán a su creación pero que otra cosa es que acepten todas las comparecencia que vaya a pedir la oposición. El problema con el que se van a encontrar es que ya no tienen mayoría para vetar nombres por lo que confían en que el partido de Albert Rivera sea "razonable". Ciudadanos ha adelantado que no descarta solicitar el testimonio del propio Rajoy sobre quien el extesorero ha desvelado que conoció las actividades ilícitas de Francisco Correa, uno de los cabecillas de la Gürtel, y no las denunció.

Tampoco excluyen que vaya a dar explicaciones José María Aznar, que era el presidente del PP cuando Bárcenas trabajó a sus órdenes.

Según se recoge en el pacto, uno de los objetivos de la Comisión será "esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro".