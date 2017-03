La oposición frena la maniobra del PP para diluir la investigación sobre sus finanzas

El Pleno del Congreso debatirá la semana que viene la admisión a trámite de la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP que impulsó Ciudadanos con el PSOE y Unidos Podemos ante la negativa de los populares a cumplir con el pacto de investidura, que incluía esa medida.

Todos los grupos, menos el PP, han apoyado la inicitiva de los tres grupos de la oposición mientras rechazaban la del PP, que a su vez registró otra para extender esa investigación a todas las demás formaciones políticas.

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha protestado por la decisión al considerar que no se puede investigar solo a su partido y dejar al margen a otros "como el PDeCat" (antigua Convèrgencia). Hernando ha asegurado que no entiende la posición de Ciudadanos y ha advertido que su grupo volverá a presentar de nuevo tanto en la Mesa como en la Junta de Portavoces la propuesta, aún a sabiendas de que no prosperará.

Hernando ha lamentado que su propuesta haya sido "vetada" por la oposición e incluso ha hablado de "persecución y acoso político" en su contra. "Hay un criterio sectario de atacar al PP para tapar a los demás".

Los populares activan la del Senado

Ante esta situación, el PP ha decidido activar su otra petición para que se cree en el Senado una comisión de investigación pero sobre la financiación de todos partidos políticos. La iniciativa se registró hace quince días pero se dejó "durmiente" a la espera de ver qué ocurría en el Congreso.

Los populares quieren ahora que se debata y vote en el Pleno de la Cámara Alta entre el 4 y 5 de abril. Dado que en el Senado tienen mayoría absoluta la admisión a trámite de la iniciativa está asegurada.

"No prejuzgamos nada sobre la financiación de ningún partido, pero es bueno que se conozcan las finanzas de todos", ha asegurado José Manuel Barreiro, el portavoz del PP tras la Junta de Portavoces.

Barreiro ha dicho que espera que los demás partidos apoyen la propuesta porque "Sería difícil de explicar que una fuerza política tenga una razón para no permitir el conocimiento de sus finanzas". Según dice, "las del PP están publicadas del derecho y del revés". Ahora quieren tratar con el resto de grupos el contenido de la comisión de investigación y a qué comparecientes se llama.

Comparecencia de los tesoreros

Precisamente este miércoles comparecen en la Comisión sobre Calidad Democrática y lucha contra la corrupción, que preside el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, los tesoreros de los cuatro principales partidos para explicar el funcionamiento interno de sus departamentos y aportar sus propuestas.

La primera que hablará será Carmen Navarro, tesorera gerente del PP, la única que no está implicada en el caja de la Caja B.

A continuación lo harán Gregorio Martínez Garrido, director gerente del PSOE; le seguirá Daniel de Frutos, responsable económico y de finanzas de Podemos, y por último, Carlos Cuadrado, secretario de finanzas de Ciudadanos.