Cs pide a Sánchez o Iceta que se disculpen por las palabras del alcalde de Blanes

En una rueda de prensa, se ha referido a las palabras de Lupiáñez, que el lunes defendió que en Cataluña hay valores que se viven de otra manera que respecto al resto de España, como "ocurre en Dinamarca respecto al Magreb".

"Creo que ha ofendido a muchísimos ciudadanos y lo mejor que uno puede hacer cuando ofende es pedir disculpas", ha dicho exigiendo la condena rotunda de los líderes socialistas.

Lupiañez también defendió hacer campaña por el 'no' en el referéndum que el Govern prevé celebrar 1 de octubre, aunque después lo matizó que su participación sería a título personal y no institucional: "Como alcalde, no puedo participar en ningún acto ilegal".

En respuesta a los periodistas, De Páramo ha reconocido que se le hace difícil hacer una valoración del posicionamiento socialista frente al 1-O: "El PSC dice una cosa y mañana otra. Sánchez tiene un proyecto distinto cada cuarto de hora".