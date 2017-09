Dastis espera que no haya violencia y se muestra preocupado por las presiones contra los no independentistas

"Estamos un poco preocupados por lo que hemos visto en los últimos días, no por parte de las fuerzas de seguridad sino por presiones contra los que no son independentistas", ha indicado en el canal norteamericano, donde ha expresado su deseo de que no haya casos de violencia.

No obstante, Dastis defiende que no habrá un referéndum al uso, al carecer la Generalitat de autoridad electoral, papeletas o urnas. "Va a ser una jornada con una atmósfera festiva, donde la gente se manifestará y expresará como se siente", ha pronosticado el ministro de Exteriores.

Preguntado por el contexto político tras el referéndum, Dastis ha señalado que el Gobierno se mantendrá abierto al diálogo: "siempre hemos dicho que estamos preparados para mantener un diálogo y acomodar el futuro del país, que siempre ha sido un país plural y diverso".

Según el ministro, el Ejecutivo no tiene problema en entablar un diálogo con aquellos que respeten los procedimientos legales, pero ha criticado que "lo que no se puede hacer es hacer que algo que está flotando sobre la ley" sea equivalente a "democracia o a un romántico derecho a decidir". "Una parte no puede decidir por todos", ha zanjado.