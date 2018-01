Delegado del Gobierno en Cataluña responde a Torrent que el Ejecutivo dialogará cuando se cree un nuevo Govern "legal"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha asegurado este lunes que el Estado dialogará con Catalunya cuando el Parlament invista a un presidente "legal" y se constituya un nuevo Govern que respete la Constitución y el Estatut.

En una entrevista de 8TV recogida por Europa Press, así ha contestado Millo al presidente del Parlament, Roger Torrent, que este mismo lunes ha enviado una carta a Rajoy proponiéndole entablar un "diálogo sincero" sobre la situación de Catalunya, y en la que Torrent se ha ofrecido para convertirse en el mediador que haga posible una solución.

"Estamos en una nueva etapa. Tenemos un nuevo presidente del Parlament. El siguiente paso es elegir a un presidente de la Generalitat legal, y el siguiente un nuevo Govern. A partir de ello podemos empezar a negociar en el marco de la legalidad", ha afirmado Millo, que ha añadido que el camino a seguir es claro, que está a punto de conseguirse, y una vez el nuevo Govern sea una realidad se levantará automáticamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En este sentido, ha asegurado que Puigdemont no puede ser investido presidente porque la legalidad no lo permite y porque no se puede hacer la investidura de un presidente que no esté presente, por lo que ha considerado que "Puigdemont ha llegado al final de su trayecto".

"Sabe perfectamente que no está en condiciones de volver a ser presidente de la Generalitat y pese a todo está organizando este espectáculo. La gente está cansada y quiere recuperar la normalidad con personas que no estén afectadas por procesos judiciales y que estén preocupadas por los intereses de los catalanes", ha aseverado.

Por ello, ha recriminado a Torrent que no "aprovechara la oportunidad de restaurar la legalidad" haciendo reflexionar a los grupos parlamentarios para conseguir consensuar otro nombre de un diputado electo y que no tenga causas judiciales pendientes.

Sobre si el Estado impugnará la eventual investidura de Puigdemont, ha asegurado que el Gobierno vigilará para que se respete la legalidad: "El Gobierno no ha hecho todo lo que ha hecho para volver a empezar y ponernos en el fango otra vez".

NO SE PLANTEA SUSTITUIR A ALBIOL

Preguntado por si se plantea sustituir a Xavier García Albiol en la presidencia del PP de Catalunya si éste dimitiera tras los malos resultados conseguidos en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, ha afirmado que no se lo ha planteado "nunca".

"Es un debate que aún no tenemos. Formo parte de la Ejecutiva del PP en Catalunya y aún estamos en fase de análisis y reflexión sobre el conjunto de causas de este mal resultado electoral. Mi trabajo ahora es ser delegado del Gobierno en Catalunya y mientras no se me retire la confianza, seguiré haciendo esto", ha finalizado.